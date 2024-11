Decyzja sądu to nie tylko uwzględnienie wniosku Prokuratury Regionalnej, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom obrony policjantki, która wnosiła o to już na etapie postępowania przygotowawczego. Wówczas jednak ten wniosek został oddalony przez zakopiański Sąd Rejonowy.

"Dużo jest do zmienienia w polskiej policji"

"Na samym początku wnosiliśmy, aby nowosądecką prokuraturę wyłączyć z tego postępowania i dostaliśmy wówczas odmowę. Jak całe środowisko policyjne uważam, że wszyscy oczekują, abyśmy stali na straży bezpieczeństwa obywateli, ale policjant, który jest podatny na wpływy, nie jest w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa. Mogę być tylko przykładem, jak dużo jest do zmienienia w polskiej policji. Mając na uwadze dobro trzyletniego dziecka, drugi raz zrobiłabym to samo" - mówiła policjantka z Zakopanego.

Oceniła, że w służbie policji wiele rzeczy jest do zmiany. Wyjaśniła, że nie odstąpiła od swoich działań w mieszkaniu prokuratora, czego się on domagał, bo groziłoby to jej niedopełnieniem obowiązków służbowych.

"Dobro dziecka, osoby bezbronnej, jest najważniejsze. Paulina podjęła dobre decyzje oparte na przepisach prawa, na naszych procedurach. Jeżeli dziecko zostaje pod opieką rodziców, to rodzice mają być trzeźwi. Dziś mamy tzw. ustawę Kamilka, a tu mamy sytuację, gdzie pan prokurator bez konsekwencji może po użyciu alkoholu opiekować się swoim trzyletnim dzieckiem? A gdyby doszło do tragedii, to padłoby pytanie, gdzie była policja? Była – w osobie Pauliny i Arka, którzy podjęli stosowną interwencją" - powiedział Łukasik i ocenił, że oskarżenie policjantki przez prokuratora to zemsta, a wyrok zakopiańskiego sądu jest skandaliczny.