Sześć osób odpowie za pobicie wiceprezesa klubu piłkarskiego

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom w wieku od 21 do 34 lat, podejrzanym o pobicie wiceprezesa Sandecji Nowy Sącz Miłosza Jańczyka.

Wtargnęli w maskach do centrum treningowego

Do zdarzenia doszło 25 stycznia 2025 roku. Było to sobotnie popołudnie, w trakcie którego na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu trwał sparing miejscowej Sandecji z Resovią Rzeszów.

"Zamaskowani mężczyźni, podczas rozgrywania meczu sparingowego, wtargnęli do budynku Centrum Treningowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Siedleckiego 21, gdzie zaatakowali prezesa i wiceprezesa klubu Sandecja Nowy Sącz, grożąc pokrzywdzonym pozbawieniem życia. Sprawcy dokonali również pobicia wiceprezesa, w wyniku czego mężczyzna doznał lekkich obrażeń ciała" - przypomniała w komunikacie prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Według medialnych doniesień napastnicy wbili wiceprezesowi widelec w dłoń. - Nie mam poważnych obrażeń, założono mi opatrunek na skaleczonej ręce. Nic nie wskazuje również na to, abym miał jakieś uszkodzenia wewnętrzne - mówił po zdarzeniu Jańczyk, cytowany przez portal dts24.pl.

Po zdarzeniu policja zatrzymała łącznie sześć osób, które usłyszały zarzuty pobicia, kierowania gróźb karalnych wobec członków zarządu klubu oraz naruszenia miru domowego. Prokuratura uznała, że ich czyny miały charakter chuligański. Za najcięższe z zarzuconych mężczyznom przestępstw grozi do trzech lat więzienia.

"Oskarżeni nie przyznali się do zarzuconych i przestępstw" - przekazała prokurator Rataj-Mykietyn.

