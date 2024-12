Zaginęła 15-letnia Natalia. Szuka jej policja

Policjanci z Niepołomic (woj. małopolskie) poszukują 15-letniej Natalii Białki, która wyszła z domu 30 grudnia i do chwili obecnej nie wróciła. W mediach społecznościowych i na stronie internetowej policji w Wieliczce opublikowano wizerunek nastolatki z opisem.

Jak informuje małopolska policja, 15-letnia Natalia Białka wyszła z domu w Niepołomicach 30 grudnia około godziny 12.30 i do chwili obecnej nie wróciła. Jak przekazał nam oficer prasowy policji w Wieliczce, o zaginięciu służby poinformował opiekun prawny nastolatki. To druga sytuacja, kiedy nastolatka opuściła miejsce swojego zamieszkania. Wcześniej zrobiła to przed świętami Bożego Narodzenia. Została odnaleziona w Krakowie. "Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieliczce pod numerem telefonu 478341211, 478341227 lub pod numerem 112" - czytamy w komunikacie. Policjanci opublikowali zdjęcie zaginionej nastolatki.