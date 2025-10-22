Nastolatkowie jechali jedną hulajnogą. Jeden jest w stanie ciężkim

Nastolatkowie wywrócili się na hulajnodze Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę w Trzemieśni. Nastolatkowie jechali od strony miejscowości Łęki w kierunku Poręby.

"W pewnym momencie kierujący hulajnogą stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego obaj nastolatkowie przewrócili się na asfalt. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jeden z chłopców doznał bardzo poważnych obrażeń zagrażających życiu i został przetransportowany do szpitala w stanie krytycznym" – podaje małopolska policja. Żaden z nastolatków podczas jazdy nie miał kasku.

Drugiego chłopca przebadano na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik: ponad promil. "Nastolatek oświadczył policjantom, że wcześniej wspólnie z kolegą spożywali alkohol, a ten, który kierował hulajnogą, miał odwieźć go do domu" – czytamy w komunikacie.

Policja przypomina, że jazda po alkoholu lub bez kasku nie tylko jest niezgodna z przepisami, ale też ogromnie niebezpieczna. Apeluje też do rodziców nastolatków, by ci zwracali uwagę na to, w jaki sposób i gdzie ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych.

