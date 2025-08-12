Na hulajnodze prawie 70 km/h, bez kasku i ochraniaczy. Nagranie

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24 od pani Marty. Hulajnogista miał jechać przez Modlniczkę w niedzielę wieczorem. Według autorki nagrania mężczyzna poruszał się około 70 kilometrów na godzinę.
- Zdarzenie miało miejsce o godzinie 20:09. Widząc tę sytuację, wyciągnęłam telefon, żeby pokazać, że ta osoba szybko jedzie. To była taka szarża przez obszar zabudowany. On nas potem środkiem skrzyżowania omijał. My zwalnialiśmy do skrętu, a on nas lewą stroną, ciach. Jakby coś z tamtego skrzyżowania jechało, to już by go rozjechało – relacjonuje pani Marta. Na filmie widać, że mężczyzna nie ma na sobie kasku ani ochraniaczy.
Jak dodaje, na hulajnodze nie jechał nastolatek, a dorosły mężczyzna, wyglądający na 30 lub 40 lat. - Nie widziałam jeszcze, by ktoś jechał 70 na godzinę. Oczywiście, szaleją tymi hulajnogami po mieście, bez kasków jeżdżą i to bardzo szybko. Jednak ten to rekordzista - skomentowała autorka nagrania.
Na razie nie udało nam się skontaktować w tej sprawie z policją w Krakowie.
Autorka/Autor: amn, wini/tok
Źródło: Kontakt24 / tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24