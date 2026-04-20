Wybuch w szatni klubu sportowego. Budynek się zawalił
Jak poinformował tvn24.pl kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, do wybuchu w szatni klubu sportowego w Maniowach doszło w poniedziałek po godzinie 14.30.
Wysłali grupę poszukiwawczą z psem
W wyniku wybuchu zawaliła się część budynku szatni. Poszkodowany został 70-letni mężczyzna, który znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Jest przytomny.
- Na miejsce zadysponowano grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza w celu dokładnego przeszukania miejsca zdarzenia - przekazał kpt. Ciepły. Ratownicy do przeszukiwania gruzowiska mają wykorzystać psa. Służby nie mają jednak informacji, by w budynku przebywały inne osoby.
W miejscu zdarzenia pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej.
Jak powiedział nam aspirant sztabowy Łukasz Burek, oficer prasowy nowotarskiej policji, w budynku najprawdopodobniej wybuchła butla z gazem. - Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą - podkreślił, pytany o przyczynę zdarzenia.
