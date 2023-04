Majówka 2023 w górach. Gdzie pojechać na długi majowy weekend?

Polskie góry potrafią zaoferować niejedną atrakcję na długi weekend majowy. To bardzo popularny kierunek na majówkę i mowa tu nie tylko o Zakopanem, ale także o wielu innych górskich miejscowościach mniej lub bardziej oddalonych od dużych ośrodków. Jakie są najciekawsze miejsca do spędzenia majówki 2023 w polskich górach? Podpowiadamy.

Majówka w 2023 roku rozpoczyna się w sobotę 29 kwietnia i potrwa do 3 maja (środa), choć oczywiście dla niektórych ten okres będzie się różnił w zależności od wykonywanej pracy. Przygotowaliśmy listę podpowiedzi miejsc, w których można spędzić dłuższe wolne w polskich górach. To bardzo popularny kierunek na kilkudniowy wypad - nic zresztą dziwnego, bo Tatry, Pieniny czy Beskidy mają do zaoferowania bardzo wiele. Co konkretnie? O tym w naszym przewodniku po najciekawszych propozycjach spędzenia weekendu majowego w polskich górach.

Majówka 2023 w Zakopanem. Nie tylko Krupówki

Stolica Tatr, Zakopane, słynie nie tylko z bezpośredniej bliskości gór, ale także z wielu przygotowanych dla turystów atrakcji, pięknej architektury i bogatej historii. Krupówki nazywane są najsłynniejszym deptakiem w Polsce i jeśli ktoś nie miał dotąd okazji przespacerowania się po tym wyjątkowym miejscu, tegoroczna majówka może być na to dobrym momentem. Na Krupówkach, oprócz bogatej oferty handlowej i gastronomicznej, znajdują się także miejsca niepowtarzalne, jak zabytkowa siedziba Muzeum Tatrzańskiego czy drewniane wille "Poraj" oraz "Zośka".

Dla tych, którzy w góry jadą przede wszystkim dla bliskości natury, doskonale pasować będzie oferta Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam między innymi największa w Polsce makieta Tatr, odtworzona w budynku jaskinia, a także wiele eksponatów związanych z przyrodą najwyższych polskich gór. Jest też sala odkryć, w której przy użyciu gier dzieci mogą poznać bliżej lasy i żyjące w nich zwierzęta.

Z kolei ci, których fascynuje góralska kultura i historia, ciekawą ofertę znajdą w willi "Koliba", będącej siedzibą Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza. Sam budynek jest pierwszym, wybudowanym w stylu zakopiańskim - autorstwa właśnie Witkiewicza.

W Zakopanem przespacerować się można także w okolice Wielkiej Krokwi - największej i najsłynniejszej w Polsce skoczni narciarskiej. Obowiązkowym punktem wycieczki jest również pamiątkowe zdjęcie na Gubałówce, na którą można wejść pieszo, wjechać samochodem lub dostać się kolejką linową.

Majówka 2023 w Tatrach. Jaki szlak wybrać?

Wyjście w góry, szczególnie w tym okresie i w najwyższych polskich górach, zawsze należy dobrze rozplanować. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, a więc przed spakowaniem plecaka należy bezwzględnie zapoznać się z komunikatami lawinowymi TOPR, informacją turystyczną Tatrzańskiego Parku Narodowego i sprawdzić prognozę pogody. Tym bardziej, że nawet początek maja potrafi jeszcze uderzyć zimowym oddechem, przysypać białym puchem i zaskoczyć oblodzonymi szlakami. Podobne środki bezpieczeństwa obowiązują także w innych górskich rejonach, które opisujemy w tym przewodniku, dlatego porządne przygotowanie do wyprawy jest konieczne.

Z praktycznych wskazówek trzeba pamiętać, że wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest płatny (opłatę można uiścić na miejscu lub wcześniej przez aplikacje mobilne), a parkowanie miejscami może być nie tylko bardzo drogie, ale i trudne ze względu na duży ruch turystyczny.

Dla początkujących jednym z najbardziej urokliwych, a zarazem nietrudnych szlaków, jest ten prowadzący przez Dolinę Chochołowską. Trasa z parkingu na Siwej Polanie do schroniska i z powrotem liczy łącznie niecałe 15 kilometrów. W większości prowadzi przez teren niemalże płaski, dlatego pokonanie całości (w obie strony) powinno zająć od czterech do pięciu godzin spokojnego marszu. Bardzo popularne są także szlaki prowadzące ku Dolinie Kościeliskiej (osiem kilometrów w jedną stronę, około dwóch godzin marszu) i Morskim Oku (długość trasy z Polanicy podobna jak w przypadku Doliny Kościeliskiej). Z Morskiego Oka z kolei można dostać się dalej do urokliwej Doliny Pięciu Stawów Polskich - to już jednak wędrówka, podczsa której koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ewentualne zimowe warunki, na jakie można natknąć się po drodze.

Równie pięknym miejscem na wędrówkę jest Ścieżka nad Reglami. Jej całkowita długość to aż około 17 kilometrów, dlatego lepiej nie planować przejścia jej jednego dnia w obie strony - chyba że wyruszy się bardzo wcześnie i jest się pewnym swojej kondycji, bo całość zajęłaby bez dłuższych postojów 12 godzin lub więcej. Można jednak z powodzeniem wybrać odpowiadające nam odcinki tej turystycznej trasy. Z Zakopanego wędrówkę najłatwiej rozpocząć z Kalatówek. Szlak prowadzi między innymi przez Przełęcz Białego, Czerwoną Przełęcz (skąd, w odpowiednich warunkach, można dostać się na Sarnią Skałę), Wielką Polanę Małołącką czy Dolinę Kościeliską.

Kolejnym niepozornym, choć na pewno wartym polecenia, wyborem, jest Hala na Stołach, położona nad Doliną Kościeliską. Wycieczka jest łatwa i nagradza niezwykłymi widokami.

Majówka 2023 w Bieszczadach. Tarnica, Smerek i "Chatka Puchatka"

Na pewno również w Bieszczadach nie da się nudzić. Najwyższy szczyt Podkarpacia - Tarnica - na pewno zaoferuje turystom niezapomniany widok. Najkrótsza droga na Tarnicę prowadzi ze wsi Wołosate (to nieco ponad dwie godziny), z kolei z Ustrzyk Górnych około ośmiokilometrowa trasa zajmuje nam ponad trzy godziny marszu.

W tej okolicy polecić można malowniczy szlak prowadzący między innymi przez Bukowe Berdo, Przełęcz pod Tarnicą (swego rodzaju skrzyżowanie szlaków turystycznych) i Szeroki Wierch - jednak dotarcie do każdego z tych miejsc podczas jednej wędrówki może zająć nawet około sześciu godzin.

Odwiedzając Bieszczady trudno również pominąć kultowe miejsce, jakim jest najwyżej położone schronisko w tych górach, czyli "Chatka Puchatka". To miejsce wyjątkowe, od ubiegłego roku ponownie otwarte dla turystów. Wcześniej nie można było odwiedzać schroniska ze względu na trwającą przebudowę. Można je znaleźć na Połoninie Wetlińskiej pod Hasiakową Skałą. Prowadzący tam szlak z Przełęczy Wyżnej da się pokonać w sprzyjających warunkach w niespełna półtorej godziny. Z "Chatki Puchatka" można dojść między innymi na leżący nieopodal szczyt Smerek.

Majówka 2023 w Bieszczadach. Jezioro Solińskie

Doskonałym wyborem na spędzenie majówki są okolice Jeziora Solińskiego. Jezioro można podziwiać nie tylko wypoczywając na plaży czy urządzając sobie długą wędrówkę jednym z wielu szlaków turystycznych. To także świetna propozycja dla miłośników dwóch kółek, bo wokół jeziora prowadzi ścieżka rowerowa, przystosowana zarówno dla profesjonalistów, jak i zupełnych amatorów. Można wybrać różne warianty trasy, niektóre liczące nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Popularnym miejscem wycieczek w Solinie jest znajdująca się na jeziorze zapora na Jeziorze Solińskim - najwyższa w Polsce. Można ją zwiedzać, jednak na terenie całej elektrowni obowiązuje zakaz robienia zdjęć i filmów, a także wprowadzania psów, a nawet wnoszenia włączonych smartfonów. Zwiedzanie możliwe jest tylko z przewodnikiem.

Od niedawna Jezioro Solińskie można oglądać także z lotu ptaka - z wysokości około stu metrów. W ubiegłym roku uruchomiono tam kolej gondolową, w której skład wchodzi 25 ośmioosobowych wagoników poruszających się po półtorakilometrowej trasie. Zostały oddane do użytku również wieża widokowa i szklany chodnik.

Majówka 2023 w Pieninach. Trzy Korony i ruiny zamku

Jednym z najsłynniejszych i najpopularniejszych zarazem szczytów w Polsce są bez wątpienia Trzy Korony, dlatego tegoroczna majówka może być okazją do nadrobienia lub odświeżenia sobie tej niezwykłej lokalizacji.

Choć szczyt wygląda na dość trudny do przebycia, wcale taki nie jest. Jak to bywa z górami - nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy w ogóle się go obawiać, jednak przy zachowaniu zdrowego rozsądku całość przejdziemy bez większego problemu w około cztery godziny. Całość, czyli liczący ponad siedem kilometrów szlak z miejscowości Sromowce Niżne.

Będąc w masywie Trzech Koron warto zaplanować sobie wizytę również w znajdujących się w Pienińskim Parku Narodowym ruinach XIV-wiecznego zamku Pieniny. Kilka lat temu zostały one zamknięte z powodu remontu, jednak są już dostępne do zwiedzania.

Majówka 2023 w Górach Świętokrzyskich

Góry Świętokrzyskie to dobry wybór dla osób, które unikają tłumów turystów, którzy przyjeżdżają regularnie na przykład do Zakopanego, a jednocześnie cenią sobie nietuzinkową przyrodę. Świętokrzyskie jest zresztą bliższym wyborem dla tych, którzy w góry jadą ze środkowej i północnej części Polski niż Tatry czy Bieszczady.

Jedną z najsłynniejszych atrakcji tych gór jest jaskinia "Raj" w Chęcinach, będąca jedną z najbardziej widowiskowych jaskiń krasowych Polski. Miejsce to zwiedzać można wyłącznie z przewodnikiem. Po sąsiedzku, bo w Nowej Słupi, można za to odwiedzić Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. To w tej okolicy znaleziono starożytne piece hutnicze, które teraz można oglądać na wystawie.

Prawdziwą perłą wizyty w Górach Świętokrzyskich jest jednak spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym. W jego sercu - choć formalnie poza granicami parku - znajduje się między innymi sanktuarium na Świętym Krzyżu. Na szczycie o tej samej nazwie (Święty Krzyż, inaczej: Łysiec) miały odbywać się dawniej sabaty czarownic - była to święta góra Słowian.

Majówka 2023 w Beskidach

W Beskidach można znaleźć całą masę interesujących miejsc do chodzenia i aktywnego wypoczynku. Wśród najpopularniejszych w Beskidzie Śląskim miejsc, które trzeba wpisać sobie na listę do obejrzenia, są położone niedaleko siebie szczyty Czantoria i Równica, na które można wybrać się z Ustronia. Jednym z najważniejszych szczytów są jednak Skrzyczne w okolicach Szczyrku, które oferują zieloną okolicę, a także mnogość szlaków pieszych i rowerowych. W pobliżu znajduje się też Jezioro Żywieckie.

W Beskidach znajduje się również sporo wież widokowych, z których podziwiać można panoramę Karpat. Takie platformy można znaleźć na przykład pod szczytem Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim, na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim, na Grzywackiej Górze w Beskidzie Niskim czy - to propozycja charakterystyczna ze względu na "ślimaczy" kształt platformy - w Woli Kroguleckiej w Beskidzie Sądeckim.

Jeśli wybieracie się na majówkę w Beskid Sądecki, nie można pominąć wizyty w Krynicy-Zdroju, znanej ze swoich wód mineralnych. Podobnymi ośrodkami są leżące nieopodal Piwniczna-Zdrój, Muszyna i Szczawnica.

