Kraków

Nazywał metropolitę "jawnym współpracownikiem tęczowych katolików". Kuria upomina księdza

Grzegorz Ryś
Tomasz Terlikowski o pozycji kard. Grzegorza Rysia
Źródło: TVN24
Gdy papież Leon wyznaczył kard. Grzegorza Rysia na nowego metropolitę krakowskiego, ksiądz Beniamin Sęktas z Jabłonnej Lackiej apelował do niego, by nie przyjmował urzędu. Zarzuty, które stawiał duchownemu, dotyczyły między innymi kontaktów ze środowiskiem LGBT, współpracy z Kościołem Reformowanym i wspierania "żydowskiego szowinizmu". Mimo apelu księdza z Mazowsza Ryś objął urząd w Krakowie, a teraz diecezja drohiczyńska odcina się od publikacji swojego podwładnego.

List otwarty do kard. Grzegorza Rysia opublikował między innymi portal Fronda. Ks. Sęktas w swojej publikacji wylicza kontrowersyjne w jego mniemaniu środowiska i osoby, z którymi współpracuje nowy krakowski hierarcha. To między innymi Forum Kongresu Katoliczek i Katolików w Łodzi, fundacja Wiara i Tęcza, Katolicki Kościół Reformowany w Polsce, Centrum im. Marka Edelmana oraz dr Maria Minakowska.

"Jako jeden z posiadających najwyższą godność w Kościele w Polsce Ksiądz Kardynał wciąż szokuje i gorszy wielu katolików. Pozuje Ksiądz na autorytet wśród uczestników debaty publicznej, ale ośmielam się twierdzić, że jest to maska, za którą ukrywa się cyniczna twarz aktywisty chcącego zdobyć poklask opiniotwórczych elit. Bardzo często Eminencja odwołuje się do wspólnych korzeni chrześcijaństwa i współczesnego judaizmu. Nie potrafię jednak pojąć, jak można pogodzić Stary Testament z szukaniem przestrzeni do dialogu z tymi, którzy przyzywają imię Boże do błogosławienia grzechu Sodomy. (…) Dzisiaj wraz ze znaczną częścią moich rodaków obawiam się nominacji na metropolię krakowską jawnego współpracownika tęczowych katolików czy raczej katolików tylko z nazwy" – czytamy w liście, opublikowanym w połowie grudnia 2025 roku.

Źródło: Marian Zubrzycki/PAP

Upominany i wezwany do naprawienia krzywd

1 maja 2026 – cztery i pół miesiąca po publikacji listu i cztery po objęciu urzędu przez kard. Rysia - diecezja drohiczyńska opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Przekazała, że publikacje ks. Sęktasa są jego prywatnymi opiniami, na których wyrażanie "nie miał zgody".

"Ze względu na fakt, że kapłan ten nie zachował obowiązujących norm Kodeksu Prawa Kanonicznego, a zwłaszcza zasad zawartych w Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach z dn. 11.10.2021 r., na spotkaniu z biskupem drohiczyńskim został on przez niego upomniany i otrzymał zakaz publikowania podobnych treści w przyszłości" – czytamy w komunikacie.

Ks. Marcin Gołębiewski, rzecznik prasowy diecezji drohiczyńskiej przekazał również, że ks. Sęktas został też "wezwany do podjęcia stosownych kroków w celu naprawienia wyrządzonych krzywd i wywołanego zamętu".

Ksiądz odniósł się do oświadczenia w mediach społecznościowych. W jego słowach trudno dopatrywać się próby naprawienia krzywd. "Serdeczne Bóg zapłać katolickim dziennikarzom za nagłośnienie dotąd przemilczanych treści moich apeli i listów (…). Tym, którzy ze śmiertelną powagą godzą dotychczasowe stanowisko Kościoła, który zawsze nauczał, że akty homoseksualne są grzechem z możliwością błogosławienia par homoseksualnych (nie pojedynczych osób) przedstawioną w Deklaracji Fiducia Supplicans, życzę obfitości Bożych łask. Niech Duch Święty dopomoże wam rozpoznać w tej szkodliwej dla wielu dusz praktyce grzech przeciwko Niemu, czyn świętokradzki i łamanie drugiego przykazania Bożego" – napisał ksiądz.

Nowy metropolita

Kard. Grzegorz Ryś od 2020 r. jest członkiem Dykasterii ds. Biskupów, która m.in. bierze udział w procesie wyłaniania nowych biskupów. W lipcu 2023 r. papież Franciszek mianował go kardynałem, a w październiku 2023 r. - członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski od 13 października 2017 r. jest członkiem Rady Stałej. W 2023 r. uczestniczył w pracach zespołu zajmującego się koncepcją komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce. Jest także przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem oraz członkiem Rady ds. Ekumenizmu, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Rady ds. Rodziny.

Ingres metropolitalny kard. Grzegorza Rysia odbył się w katedrze na Wawelu 20 grudnia 2025 roku.

Anna Winiarska
