Zielona woda w rzece i "fetor nie do zniesienia". Powodem wymiana rur ciepłociągu

Rzeka Drwinka w Krakowie zmieniła kolor na zielony. We wtorek rano zaniepokojeni mieszkańcy zawiadomili o sprawie służby. Okazuje się, że za nietypowe zabarwienie wody odpowiadają pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, wymieniający w okolicy fragment ciepłociągu. Jak wyjaśnia miasto, prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia i do rzeki dostała się woda z barwnikiem. - Jest to substancja całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska - zapewnia nas Renata Krężel z MPEC.