Podobny problem występuje na styku chodników z ulicami, gdzie krakowscy drogowcy od lat zostawiają kilkucentymetrowy krawężnik, co utrudnia poruszanie się ludziom na wózkach, a dzieciom na rowerkach czy hulajnogach. W wielu europejskich miastach na każdym przejściu dla pieszych chodnik schodzi do poziomu ulicy bez żadnego uskoku. Ale tutaj żadne zmiany nie zadzieją się szybko, bo trzeba by oblewać asfaltem tysiące skrzyżowań.

Partyzanckie poprawki nocnego "zarządu"

Kraków poprawia przejazdy rowerowe. "W końcu"

- Tam, gdzie jest to możliwe i nie wymaga to wielkich korekt, na etapie budowy wprowadzane są zmiany, by droga była bardziej przyjazna dla rowerzystów. Co do przejazdów istniejących, doszliśmy z rowerzystami do wniosku, że będziemy usuwać krawężniki tam, gdzie jest to technicznie możliwe - powiedział Wojdowski. Chodzi m.in. o to, by przez asfaltowe najazdy przy większym deszczu woda nie rozlewała się na jezdnię, tylko omijała przeszkodę.