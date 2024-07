Zatrzasnęli chorego w karetce, syn wybił szybę

W Krakowie pracownicy prywatnej firmy medycznej zajmującej się przewozem osób chorych, zatrzasnęli w karetce pacjenta. Na zewnątrz panował upał, a mężczyzna przebywał w pojeździe kilkadziesiąt minut. Ostatecznie szybę wybił jego syn. Wtedy medycy weszli do środka i sprawdzili, w jakim stanie jest pacjent. Jak zapewnia właściciel firmy, "nie doszło do pogorszenia jego stanu".

Do tej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Marczyńskiego w Krakowie. Z relacji mieszkańców, z którymi rozmawiał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek wynika, że dwaj pracownicy firmy medycznej zatrzasnęli drzwi, zapominając, że kluczyki od pojazdu znajdują się wewnątrz. Leżały na fotelu kierowcy, jednak nie można było się dostać do karetki.

Jeden z pracowników zadzwonił do współpracownika, by ten przyjechał z zapasowymi kluczykami. Czas jednak mijał, a wokół karetki zaczęli gromadzić się mieszkańcy. Domagali się, by wybić szybę. Jeden z pracowników próbował uspokajać mieszkańców. Stwierdził, że "pacjent żyje, ponieważ jego klatka piersiowa się unosi".