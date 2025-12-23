Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Radni zakazali fajerwerków, wojewoda chce zaskarżyć uchwałę

Legionowo chce ograniczyć sprzedaż fajerwerków (zdjęcie ilustracyjne)
Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami
Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN
Krakowscy radni przyjęli uchwałę o zakazie używania materiałów pirotechnicznych w przestrzeni publicznej. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zapowiedział zaskarżenie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak podaje biuro wojewody, powodem zaskarżenia są m.in. wątpliwości, czy uchwała nie zawiera przepisów porządkowych uregulowanych już ustawą.

Niejasności, według prawników urzędu wojewódzkiego, budzą także wady prawne, nieprecyzyjność zapisów w dokumencie; możliwość naruszenia konstytucyjnego prawa do działalności gospodarczej; objęcie zakazem sztucznych ogni, które nie mają wysokiej szkodliwości dla zdrowia i życia, mienia i środowiska.

Co gmina to inne zasady

- Skarga jest przygotowana, zgodnie z przewidzianymi terminami zostanie wysłana po 25 grudnia – przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Jak wyjaśniła, wątpliwości dotyczą przede wszystkim oceny czy uchwała jest zgodna z ustawą o samorządzie gminnym. Chodzi o wprowadzenie przepisów porządkowych niespełniających przesłanek określonych w ustawie ze względu na to, że obejmują one zakres uregulowany w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Zdaniem wojewody dyskusyjne jest to, czy zapisy uchwały radnych Krakowa (gdzie większość ma KO) nie są już uregulowane ustawą o materiałach wybuchowych oraz kodeksem wykroczeń.

Na niejednolitą wykładnię prawa w zakresie ustanawiania przez rady gmin ograniczeń i zakazów w stosowaniu wyrobów pirotechnicznych i niejednoznaczne uregulowanie w tym obszarze wskazuje stanowisko rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Czy Konstytucja broni fajerwerków?

W skardze wojewody są też wątpliwości dotyczące naruszenia konstytucyjnych praw i wolności, w tym prowadzenia działalności gospodarczej – "poprzez wprowadzenie zakazu niezgodnie z delegacją ustawową oraz brak wykazania, że zakaz jest niezbędny w stopniu uzasadniającym ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny".

Uchwała krakowskich radnych, w przeciwieństwie do ustawy, nie dokonuje podziału na typy materiałów pirotechnicznych. Oznacza to, że w Krakowie nie będzie można używać także sztucznych ogni.

W skardze poruszona została także kwestia nieprecyzyjności regulacji w uchwale, co uniemożliwia skuteczne egzekwowanie jej zapisów. Według wojewody istotną wadą uchwały jest zapis: 'Zakaz, o którym mowa w § 1, obejmuje tereny prywatne, jeżeli zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych skutkuje oddziaływaniem na miejsca dostępne publicznie".

- Sformułowanie, zgodnie z którym należy badać, czy zakaz odpalania fajerwerków skutkuje oddziaływaniem na miejsca dostępne publicznie – dotknięte jest istotną wadą. Wydaje się, że tylko odpalanie fajerwerków może skutkować oddziaływaniem, a nie zakaz odpalania fajerwerków – zauważyła rzeczniczka prasowa Klęczara.

Ten Sylwester ma być wyjątkiem

Podkreśliła także, że wojewoda "bardzo szanuje samorządową autonomiczność" – "dlatego w ramach ocen nadzorczych stara się nie podejmować działań radykalnych, a raczej skłaniać organy samorządowe do pogłębionej refleksji czy podejmować działania pozwalające na szerszą ocenę prawną".

Przyjęta przez Radę Miasta Krakowa 19 listopada uchwała w sprawie "wprowadzenia zakazu odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych w okresie całorocznym na terenie Gminy Miejskiej Kraków" ma obowiązywać od 2026 roku z wyłączeniem najbliższej nocy sylwestrowej.

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Cztery domy w zwartej zabudowie objęte ogniem. Zdjęcia z drona ukazują skalę zniszczeń
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania rannego mężczyzny
Opole
Iluminacje w Vigo
To najsłynniejsze iluminacje w Hiszpanii. Nie wszyscy są zadowoleni
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
METEO
imageTitle
NBA i FIBA łączą siły. Nowe rozgrywki planowane na 2027 rok
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Prawie 30 miliardów dla Polski. Ministra: podpisałam dwa wnioski
BIZNES
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Czteromiesięczne niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu
Lubuskie
11 min
pc
Jak każda choinka potrzebuje lampek, tak każdy Sejm potrzebuje gwiazd. Oto one
Sejm Wita
pap_20251211_0Y3
"Element szpili". Prezydent "popełnił błąd"
Polska
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca odjechał, pieszy zmarł. "Nie ma podstawy" do zarzutów
Kraków
Policja, ilustracyjne
Przez 13 lat miał odurzać i gwałcić swoją żonę. Wraz z nim oskarżono pięciu mężczyzn
Świat
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda
Gabriela Sieczkowska
Mężczyzna celuje w policjanta. Był przesłuchiwany w związku z podejrzeniem o kradzież
Niedoszły zabójca na nagraniu. Wycelował w głowę policjanta i nacisnął spust
Świat
imageTitle
Portugalczycy pod wrażeniem. Kiwior nie ma sobie równych w lidze
EUROSPORT
36-latek odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia
Uciekał przed policją. Po drodze uszkodził kilka pojazdów
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Cztery lata więzienia za zniszczenie studni
Trójmiasto
Putin, konferencja (19.12.2025)
"Dialog Putina z narodem" i wpadka propagandystów. "Nie wiedziałem, że mam sobowtóra"
Najnowsze
Syndrom świątecznego drzewka
Syndrom świątecznego drzewka. Jak się objawia?
Zuzanna Kuffel
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Służby wyłowiły z Wisły ciało mężczyzny. To zaginiony kilkanaście dni temu 43-latek
WARSZAWA
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
METEO
Podpalenie kantoru przy A2
Napadał na kantory, jeden podpalił. Jest akt oskarżenia
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica