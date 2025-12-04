Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wypadek tramwajów w Krakowie. Nowe informacje

Wypadek tramwajów w Krakowie
Do zderzenia doszło przed godziną 18
Źródło: TVN24
Stan motorniczego, który w środę po zderzeniu dwóch tramwajów trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu, poprawił się. Mężczyzna przeszedł operację, a jego stan określany jest jako "średnio ciężki". Tramwaj, który wjechał w tył drugiego wagonu, został w nocy zbadany, a w MPK powołano specjalną komisję. Prokuratura zapowiada wszczęcie śledztwa w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

W środę około godziny 18 na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Tramwaj linii numer 5 wjechał tam w tył stojącego przed rondem Kocmyrzowskim tramwaju linii 52.

Do wypadku doszło w środę po południu
Do wypadku doszło w środę po południu
Źródło: Platforma Komunikacyjna Krakowa

Obrażenia - najczęściej lekkie - odniosło 35 osób. Do szpitala trafiło 10 pasażerów i motorniczy, który został bardzo poważnie ranny.

Wypadek tramwajów w Krakowie
Wypadek tramwajów w Krakowie
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Jak poinformowała tvn24.pl Edyta Przybylska, rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie, do którego m.in. z otwartymi złamaniami nóg trafił poszkodowany motorniczy, mężczyzna przeszedł operację, a jego stan się poprawił.

Klatka kluczowa-72534
Jedenaście osób trafiło do szpitala
Źródło: tvn24.pl

- Ma on wielomiejscowe obrażenia kończyn dolnych i w obrębie twarzoczaszki. Jest przytomny, ale wymaga dalszej diagnostyki i leczenia - powiedziała Przybylska. Dodała, że stan motorniczego określany jest jako "średnio ciężki".

Cały czas nie są znane przyczyny wypadku. Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie, powiedział nam, że miejski przewoźnik jeszcze w dniu wypadku powołał specjalną komisję. Jej członkowie będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia niezależnie od prokuratury. W nocy tramwaj, który uderzył w tył innego wagonu, przeszedł badania na terenie zajezdni, jednak według MPK nie przyniosły one na razie żadnych rozstrzygnięć.

Klatka kluczowa-72476
Straż pożarna: 11 osób trafiło do szpitala
Źródło: TVN24

Gancarczyk poinformował, że tramwaj, który uderzył w tył wagonów linii 52, przeszedł badania techniczne w październiku. - Na razie nie wykluczono żadnej wersji wydarzeń. W ostatnich dniach kierujący nim nie zgłaszali żadnych problemów związanych z eksploatacją. Ze wstępnych analiz nie ma żadnych zastrzeżeń pod kątem technicznym - powiedział Gancarczyk.

Klatka kluczowa-72629
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl

Badanie przyczyn

W miejscu wypadku przez kilka godzin pracował prokurator, biegły i policjanci.

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, poinformowała nas, że wkrótce zostanie wszczęte śledztwo dotyczące artykułu 173 Kodeksu karnego, mówiącego o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym.

Wypadek tramwajów w Krakowie
Wypadek tramwajów w Krakowie
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

- Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego zdarzenia. Został zabezpieczony monitoring, tramwaj zostanie zabezpieczony i zbadany, a świadkowie przesłuchani - podkreśliła prokurator.

Klatka kluczowa-72687
Po 20 rozpoczęło się usuwanie tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
Usuwanie rozbitych tramwajów
Usuwanie rozbitych tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
Usuwanie rozbitych tramwajów
Usuwanie rozbitych tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Usuwanie uszkodzonych tramwajów
Źródło: tvn24.pl
Trwa usuwanie uszkodzonych tramwajów
Trwa usuwanie uszkodzonych tramwajów
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
Tramwaje zostały rozłączone
Tramwaje zostały rozłączone
Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiKomunikacja MiejskaKomunikacjaTramwajPolicja
Czytaj także:
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Szczyt medyczny z udziałem premiera. W tle kryzys w ochronie zdrowia
Zdrowie
imageTitle
Małysz zmierzy się z odwiecznym rywalem. Skoki w Punkt wracają
Najnowsze
Tragiczny wypadek w Chorzelowie. Nie żyje 85-latek i jego 11-letnia wnuczka
Dziadek z wnuczką zginęli na przejeździe kolejowym. Jest ważna opinia
Rzeszów
Po śnieżycach odśnieżyli ponad 900 samochodów
Odśnieżyli setki pojazdów. Zima postawiła trudne warunki
METEO
shutterstock_2551601205
Światowa potęga w eksporcie odzieży. "W środku 50 stopni. Ze wszystkich się leje pot"
BIZNES
Według naukowców autorem rzeźby jest Wit Stwosz
Każda inna, wszystkie Stwosza
Anna Winiarska
imageTitle
Polska kandydatura znokautowana. "O czym my mówimy?"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"To oczywiście nas topi". Terlecki o sprawie Ziobry
Polska
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
WARSZAWA
pap_20240520_3P8
Piraci zaatakowali statek. "Polak wśród uprowadzonych"
imageTitle
Szok w światowym rankingu. Rekordzista jest z przedszkola
EUROSPORT
CBA zatrzymało cztery osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzuty korupcyjne wobec wójta i jego zastępcy
Lublin
Szpital Zielona Góra
Próbował uciec z aresztu. Nie żyje
Lubuskie
Schron
"Ludzie wiedzą jedno: schronów nie ma". Ale to ma się zmienić
Polska
Monika Olejnik odbiera nagrodę specjalną VIVA! People Power 2025 z rąk Katarzyny Przybyszewskiej-Ortonowskiej, redaktorki naczelnej magazynu "Viva!"
"Odkręcę wrotki". Monika Olejnik z nagrodą specjalną VIVA! People Power 2025
Kultura i styl
pap_20241012_0LA
"Informacja o zarzutach" dla Morawieckiego, Błaszczaka i Ardanowskiego. Pismo w Sejmie
Polska
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
WARSZAWA
Sam Altman
OpenAI przejmuje polską spółkę
BIZNES
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił, ciało poćwiartował w łazience, przeniósł w walizce i zakopał w parku. Areszt dla 19-latka
Trójmiasto
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Postrzelił znajomą w głowę. Wyrok dla 75-latka
Rzeszów
imageTitle
Opóźnione narodziny. Polacy nie zobaczą w akcji mistrza
EUROSPORT
Nauka religii chrześcijańskiej "nielegalna"? Wyrok sądu na Wyspach, dyskusja w Polsce
"Nauczanie religii chrześcijańskiej nielegalne"? Wyrok na Wyspach, dyskusja w Polsce
Gabriela Sieczkowska
Kaucja butelki plastikowe
Interwencja w sprawie systemu kaucyjnego. "Budzi wiele wątpliwości"
BIZNES
Były wiceminister finansów Konrad R.
Zarzuty dla byłego wiceministra
Łódź
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
WARSZAWA
04 1000 sejm setki-0003
Jak zagłosuje PiS w sprawie weta prezydenta? Terlecki odpowiada
Polska
Gmach Pentagonu
Szef Pentagonu "stworzył zagrożenie" dla wojskowych. Jest raport
SKL-NASI
Więcej nominacji do Grand Press 2025 dla dziennikarzy TVN24
Kultura i styl
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica