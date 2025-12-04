Wypadek tramwajów w Krakowie. Nowe informacje

Do zderzenia doszło przed godziną 18 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę około godziny 18 na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Tramwaj linii numer 5 wjechał tam w tył stojącego przed rondem Kocmyrzowskim tramwaju linii 52.

Do wypadku doszło w środę po południu Źródło: Platforma Komunikacyjna Krakowa

Obrażenia - najczęściej lekkie - odniosło 35 osób. Do szpitala trafiło 10 pasażerów i motorniczy, który został bardzo poważnie ranny.

Wypadek tramwajów w Krakowie Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Jak poinformowała tvn24.pl Edyta Przybylska, rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie, do którego m.in. z otwartymi złamaniami nóg trafił poszkodowany motorniczy, mężczyzna przeszedł operację, a jego stan się poprawił.

Jedenaście osób trafiło do szpitala Źródło: tvn24.pl

- Ma on wielomiejscowe obrażenia kończyn dolnych i w obrębie twarzoczaszki. Jest przytomny, ale wymaga dalszej diagnostyki i leczenia - powiedziała Przybylska. Dodała, że stan motorniczego określany jest jako "średnio ciężki".

Cały czas nie są znane przyczyny wypadku. Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie, powiedział nam, że miejski przewoźnik jeszcze w dniu wypadku powołał specjalną komisję. Jej członkowie będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia niezależnie od prokuratury. W nocy tramwaj, który uderzył w tył innego wagonu, przeszedł badania na terenie zajezdni, jednak według MPK nie przyniosły one na razie żadnych rozstrzygnięć.

Straż pożarna: 11 osób trafiło do szpitala Źródło: TVN24

Gancarczyk poinformował, że tramwaj, który uderzył w tył wagonów linii 52, przeszedł badania techniczne w październiku. - Na razie nie wykluczono żadnej wersji wydarzeń. W ostatnich dniach kierujący nim nie zgłaszali żadnych problemów związanych z eksploatacją. Ze wstępnych analiz nie ma żadnych zastrzeżeń pod kątem technicznym - powiedział Gancarczyk.

Usuwanie uszkodzonych tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl

Badanie przyczyn

W miejscu wypadku przez kilka godzin pracował prokurator, biegły i policjanci.

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, poinformowała nas, że wkrótce zostanie wszczęte śledztwo dotyczące artykułu 173 Kodeksu karnego, mówiącego o sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym.

Wypadek tramwajów w Krakowie Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

- Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego zdarzenia. Został zabezpieczony monitoring, tramwaj zostanie zabezpieczony i zbadany, a świadkowie przesłuchani - podkreśliła prokurator.

Po 20 rozpoczęło się usuwanie tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl

Zderzenie tramwajów w Krakowie Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service

Usuwanie uszkodzonych tramwajów Usuwanie uszkodzonych tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl Usuwanie rozbitych tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl Usuwanie rozbitych tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl Usuwanie uszkodzonych tramwajów Źródło: tvn24.pl Trwa usuwanie uszkodzonych tramwajów Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl Tramwaje zostały rozłączone Źródło: Bartłomiej Plewnia/tvn24.pl

OGLĄDAJ: TVN24 HD