Kraków wprowadza nocną prohibicję. "Na każdym skwerku w tym mieście organizowane są całonocne libacje"

Rada Miasta Krakowa przyjęła w środę uchwałę w sprawie "ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży". Od 1 lipca bieżącego roku w sklepach na terenie całego miasta sprzedaż alkoholu będzie zakazana od północy do 5.30 rano. Swoją działalność bez zmian będą mogły prowadzić puby i restauracje.

- Jest to rozwiązanie, które na pewno przyniesie efekty, bo kiedy w 2019 roku funkcjonował nieobowiązkowy program odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w tych samych godzinach, przyniosło to spore efekty - chwali wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider.

Kontrowersje wokół nocnej prohibicji. "To pójście na skróty"

W myśl uchwały zakazem nie będą objęte bary czy restauracje. Według niektórych radnych trudno więc oczekiwać, że problem nieobyczajnych wybryków zniknie całkowicie. - Jeśli ktoś bardzo chce się napić między północą a 5.30 rano, do czego oczywiście ma prawo, to ma różnego rodzaju puby, restauracje i może z tego korzystać - zaznaczył Kośmider.

- Projekt uchwały broni się, ale tylko na poziomie emocjonalnym. Bo emocjonalne oczekiwanie ze strony mieszkańców jest takie, żebyśmy wprowadzili prohibicję. Ale wydaje mi się, że na poziomie merytorycznym istnieje cały szereg innych możliwości, które moglibyśmy wykorzystać. To jest trochę przyznanie się do bezsilności wobec tego problemu. Bo czy mieszkańcy oczekują prohibicji? Nie. Oczekują tego, żebyśmy rozwiązali problem klientów tych sklepów, którzy zakłócają porządek, ciszę nocną i spokój - mówił podczas obrad niezależny radny Wojciech Krzysztonek.

Krzysztonek zwrócił uwagę na to, że urząd miasta w przypadku kłopotliwych sprzedawców może sięgnąć po mniej drastyczne środki - jak odebranie koncesji. - Prohibicja to pójście na skróty - ocenił.

Radny Tomasz Daros (Platforma Obywatelska) zaproponował, by godziny zakazu nocnej sprzedaży alkoholu zostały rozszerzone na terenie Starego Miasta. - Nie ma co się dziwić, że akurat w dzielnicy Stare Miasto mieszkańcy od wielu lat zabiegają o wprowadzenie ograniczeń (...) Nie we wszystkich dzielnicach ten problem jest tak samo widoczny - argumentował. Według zgłoszonej przez niego poprawki w ścisłym centrum Krakowa zakaz miał obowiązywać od godziny 22 do 6 rano następnego dnia. Nie znalazł jednak poparcia wśród radnych.