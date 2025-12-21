Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku Źródło: TVN24

Podczas spotkania osoby potrzebujące mogą nie tylko zjeść tradycyjne wigilijne potrawy, ale też odebrać paczki ze słodyczami i uzyskać wsparcie medyczne.

Przed południem po tradycyjne dania ustawiła się długa kolejka. Zebranych powitał organizator akcji restaurator Jan Kościuszko, a potrawy poświęcił nowy metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

– Jak przedwczoraj jechałem w nocy na południe, to myślałem, że jadę do Krakowa, a tu się okazuje, że przyjechałem do Betlejem – powiedział arcybiskup. Wskazał, że nazwa Betlejem w języku hebrajskim oznacza "dom chleba". – To jest ogromna radość widzieć rynek krakowski, który staje się "domem chleba" dla wielu ludzi – dodał.

Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

"Żeby nie zabrakło nikomu w te święta chleba"

Składając życzenia, przypomniał, że Betlejem było miastem króla Dawida i Jezus narodził się tam, aby dostrzeżono jego królewską godność. Jak dodał, choć narodziny Jezusa w ubóstwie przeczyły ziemskim wyobrażeniom o królu, miały ukazać głęboką prawdę, że bez względu na wygląd zewnętrzny, każdy nosi w sobie królewską godność i wielkość.

– Bardzo wszystkim wam życzę, żebyście w te święta ciągle ją w sobie odkrywali. I wszystkim życzę, żeby także w was wszyscy odkrywali właśnie to – wielką godność królewską. I żeby nie zabrakło nikomu w te święta chleba – zwrócił się do zebranych kardynał Ryś.

Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Życzenia od prezydenta miasta

Życzenia złożył także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Dziękując organizatorom, zachęcił, by w czasie świąt pamiętać o osobach potrzebujących i bezdomnych. – Grudzień to taki okres, kiedy chcemy być blisko ze sobą, chcemy odpocząć, chcemy spędzić te chwile przy wigilijnym stole i nacieszyć się najbliższymi, ale w tym czasie również warto pamiętać o tym, że niestety nie wszyscy mają taką możliwość, że są wśród nas słabsi, potrzebujący, ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać albo nie zawsze starcza im na to, żeby dobrze zjeść – powiedział.

Charytatywne przedsięwzięcie rozpoczęło się o godz. 11 i potrwa tak długo, jak długo będą chętni do skorzystania z posiłku. Wzorem lat poprzednich osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, m.in. USG, w specjalnie przygotowanym do tego celu szpitalu polowym. Wydarzenie odbywa się po raz 29.

Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

