Pisali na zamówienie prace dyplomowe dla magistrów i inżynierów. "Zarobili siedem milionów w cztery lata"

Działali - zdaniem krakowskiej prokuratury - co najmniej od 2016 roku. Swoim "klientom" oferowali tworzenie prac dyplomowych niezbędnych do otrzymania licencjata, tytułu magistra, inżyniera, a nawet doktora nauk. Jak ustalono, zlecenia warte były ponad siedem milionów złotych. Śledczy doszukali się ich kilku tysięcy.

- Były one przedstawiane później promotorom na uczelniach wyższych. Stanowiły podstawę do wydania studentom tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i tytułu naukowego doktora, a także do wydania dyplomów ukończenia studiów wyższych - informuje prokurator Janusz Hnatko.