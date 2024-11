Do pięciu lat więzienia grozi właścicielowi kota Pandka, który został skatowany za zjedzenie plastra boczku. 57-latek z Krakowa usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem - miał między innymi uciąć kotu część języka. Tymczasem Pandek trafił w dobre ręce i powoli dochodzi do siebie.

"Stan był krytyczny"

Czy Pandek znajdzie nowy dom?

Opiekujący się Pandkiem lekarz weterynarii, Paweł Słowiński, w rozmowie z TVN24 zdradził, że kotu wrócił apetyt. - Jest bardzo chętny do pieszczot, nadstawia się, mruczy, jak się go pogłaszcze. To też dobrze świadczy o tym, że psychicznie wraca do zdrowia. Bardzo pocieszające jest to, że łapka, która była pocięta i początkowo była kompletnie niewładna, powoli jest używana przez niego do chodzenia - podkreślił lekarz.