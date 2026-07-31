Kraków Jest rozporządzenie o wyborach w Krakowie

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Zgodnie z harmonogramem miejska komisja wyborcza zostanie powołana przez komisarza wyborczego do 24 sierpnia. Czas na zgłaszanie kandydatów jest do trzeciego września, do godziny 16.

Wybory w Krakowie

Swoją kandydaturę na prezydenta miasta dotychczas zapowiedzieli: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta - Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowanie Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września. Głosowanie na nowego prezydenta Krakowa odbędzie się w niedzielę 27 września w godzinach 7-21.

Aleksander Miszalski odwołany w referendum

Poprzedni prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa w referendum 24 maja. O tym, dlaczego Miszalski został odwołany, przeczytasz tutaj.

Obecnie miastem zarządza powołany przez premiera komisarz. Jest nim były wiceprezydent Stanisław Kracik.