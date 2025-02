W miejskim szpitalu im. Narutowicza zakończyła się kontrola Urzędu Miasta Krakowa. Efekt to zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z "nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez władze szpitala w latach 2022–2023".

Wiceprezydent: nie zamkniemy szpitala, ma być niespłacalny kredyt

- Bez pomocy miasta tego zrobić się nie da. Będę prosił radnych o to, żeby 25-milionowy kredyt, nazwijmy go od razu niespłacalnym, udzielić. Jest potrzeba ułożenia się z wierzycielami. Najpóźniej do sierpnia trzeba będzie rozstrzygnąć problem deficytu, czyli ujemnego wyniku finansowego za miniony rok. To jest kolejne 25,5 miliona. Sytuację można nazwać tragiczną - powiedział wiceprezydent Kracik. Ocenił, że "ratowanie szpitala potrwa 7-8 lat".