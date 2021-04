Prezydent ukarany za palenie cygara w gabinecie. "Uprzedzając, czasem używam również brzydkich wyrazów"

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został ukarany mandatem za to, że palił cygaro w swoim gabinecie. Sam poinformował o tym w mediach społecznościowych. Strażników miejskich powiadomił mieszkaniec Krakowa. Jako dowód załączył zdjęcia i film.

Zgłoszenie od mieszkańca

- Zgłosił się do nas mieszkaniec, który wyraził chęć świadczenia przeciwko prezydentowi za to, że palił w miejscu pracy. Mężczyzna jako dowód w tej sprawie załączył zdjęcia i film - powiedział rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł.

Zgodnie z ustawą antynikotynową palenie tytoniu w miejscu pracy jest zakazane. - Jak w każdym takim przypadku wszczęto postępowanie, o czym poinformowaliśmy prezydenta. I to on zdecydował, że przyjmie mandat karny, co zakończyło postępowanie – poinformował Marek Anioł.