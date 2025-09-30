Pracownik sądu robił zakupy za pieniądze instytucji. Wydał ponad 400 tysięcy złotych

Kraków, województwo małopolskie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Krzysztof Z. został skazany na dwa lata więzienia, musi też zapłacić 9 tysięcy złotych grzywny i prawie 437 tysięcy złotych jako naprawienie szkody.

Były już pracownik Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Krzysztof Z. dobrowolnie poddał się karze. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma informacji, by miał odwoływać się od wyroku.

Wydał 440 tysięcy złotych

Jak ustalono w trakcie śledztwa, mężczyzna za publiczne pieniądze kupił m.in. sprzęt AGD. Do nadużyć dochodziło przez cztery lata, od czerwca 2015 roku do września 2019 roku.

Krzysztof Z. pracował w wydziale gospodarczym. W sformułowanym w lipcu akcie oskarżenia prokuratura zarzuciła mu wydanie na cele prywatne 480 tysięcy złotych, ale 24 września, kiedy ruszył proces, zmieniła tę kwotę na 440 tysięcy złotych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD