Pożar meleksów i garażu w centrum Krakowa
Jak powiedział tvn24.pl st. asp. Maciej Podymkiewicz z krakowskiej straży pożarnej, w czwartek późnym popołudniem doszło do pożaru meleksów, znajdujących się w rejonie ulicy Miodowej.
Ogniem objęty został także garaż i prawdopodobnie akumulatory. - Sytuacja nie jest opanowana. Na miejscu znajduje się sześć pojazdów straży pożarnej, w tym oficer operacyjny - powiedział Podymkiewicz przed godziną 20.
O zdarzeniu jako pierwszy poinformował lokalny portal lovekrakow.pl.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock