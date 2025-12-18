Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści

Jak podał w czwartek Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, w akcji zatrzymania członków grupy, do której doszło na początku grudnia, uczestniczyło blisko 100 policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, innych wydziałów komendy w Krakowie, a także miejskich komisariatów. W zatrzymaniach brali udział również policyjni kontrterroryści oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
Maczety, race, przedmiot przypominający broń
Funkcjonariusze weszli do kilku domów i mieszkań na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i limanowskiego, gdzie zatrzymali siedmiu mężczyzn w wieku od 27 do 40 lat. Policjanci przeszukali mieszkania i pojazdy, które użytkowały te osoby, gdzie znaleźli i zabezpieczyli m.in. maczety, race dymne, telefony komórkowe, laptopy, gotówkę oraz znaczne ilości narkotyków. Dodatkowo w krakowskim mieszkaniu zabezpieczono przedmiot przypominający broń, który został przekazany do dalszej analizy balistycznej.
Jak ustalono, zorganizowana grupa przestępcza przemycała zakazane substancje z krajów europejskich do Polski, a następnie rozprowadzała je na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.
Członkowie grupy byli szczególnie aktywni na przestrzeni ostatnich lat, a do obiegu wprowadzili dziesiątki kilogramów zakazanych substancji, głównie amfetaminę i mefedron. Według policji gang zajmował się "wprowadzeniem do obrotu blisko 110 kilogramów różnych narkotyków".
Siedem osób z zarzutami, pięć w areszcie
W skład grupy przestępczej wchodziły osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W tej sprawie mundurowi rozpracowywali tę grupę w ścisłej współpracy i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze.
Według Lenartowicza, zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie pięciu zatrzymanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym oraz obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych oraz odurzających celem dalszej dystrybucji. Osoby te zostały tymczasowo aresztowane.
Pozostała dwójka odpowie za posiadanie zakazanych substancji.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja