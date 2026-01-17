Krakowska strefa rodzi się w bólach

"Prezydent Miszalski dokręcił śrubę" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Strefa Czystego Transportu została wprowadzona w Krakowie 1 stycznia 2026 r. Objęła większą część miasta, w przybliżeniu wnętrze "autostradowej" IV obwodnicy.

Od tego dnia właściciele pojazdów niespełniających norm emisji spalin muszą płacić na wjazd do strefy.

Część kierowców protestuje, zdarzają się też akty wandalizmu. Wśród głosów sprzeciwu przodują politycy skrajnej prawicy.

Urzędnicy przekonują, że SCT okazała się sukcesem, a środki z niej uzyskane zostaną przeznaczone na poprawę jakości powietrza w gminach ościennych.

W ciągu tych dwóch tygodni prawie 60 znaków informujących o SCT zostało uszkodzonych lub skradzionych. Kierowcy zgłaszają problemy podczas wnoszenia opłat za wjazd do strefy, a mieszkańcy ościennych gmin skarżą się, że żyją w niepewności i czują się pokrzywdzeni. Urzędnicy jednak przekonują, że strefa okazała się sukcesem. Na jakiej podstawie? Kierowcy płacą za wjazd do niej.