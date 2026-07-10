Kraków Pędził jednośladem przez bulwary. Okazało się, że to 15-latek Oprac. Mateusz Czajka |

Pędził motocyklem przez bulwary w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Meztorr/X, Pszczyna.mob/tiktok

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Sieć obiegło nagranie z jazdą kierującego jednośladem po krakowskich bulwarach w centrum miasta. Nagranie pojawiło się na profilu pszczyna.mob na Tiktoku. Wykonano je na odcinku między mostem Piłsudskiego a kładką Bernatka. To dość popularne miejsce spacerowe.

Na filmie pojazd z dużą prędkością mijał nagrywającą osobę i przejeżdżał między pieszymi. Poruszał się po ścieżce rowerowej oraz pasie dla pieszych. Z opisu nagrania wynikało, że pojazd to elektryczny motocykl crossowy, a kierowca rozpędził się do 120 km/h.

Policja po opublikowaniu nagrania w sieci, zaczęła szukać kierowcy jednośladu. Okazało się, że był nim 15-letni chłopak.

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"Sprawą zajmują się teraz policjanci z Komisariatu I, a będzie ona prowadzona pod kątem art. 98 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że 'kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany'" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Krakowie.

Policja na ten moment nie precyzuje, czym jest dokładnie pojazd, którym poruszał się nastolatek. Zamieściła jedynie informację, że to jednoślad "przypominający rower elektryczny".

Źródło: Google Maps