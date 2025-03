Odprawili się na lot do Dubaju, próbowali polecieć do Londynu

Odprawiając się na lot do Dubaju trzej Kuwejtczycy przedstawili oryginalne greckie dokumenty, ale gdy próbowali się dostać na lot do Londynu mieli już inne dokumenty: duńskie i włoski. Tym razem fałszywe. Dobrowolnie poddali się karze i już z sądowymi wyrokami muszą opuścić Polskę.

Do odprawy paszportowej na lotnisku Kraków Balice przed lotem samolotu rejsowego do Dubaju stawiło się trzech cudzoziemców urodzonych w Kuwejcie. W trakcie kontroli granicznej przedstawili autentyczne greckie dokumenty podróży dla uchodźców oraz greckie karty pobytu. Poszli jednak do bramki, gdzie odbywało się wejście na pokład samolotu na lot do Londynu Luton.