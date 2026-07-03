Kraków Odkopali mur obronny Krakowa. Ma ponad 600 lat

Pozostałości muru obronnego Krakowa odkopano na terenie Muzeum Archeologicznego Źródło wideo: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa Źródło zdj. gł.: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

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O znalezieniu na terenie dziedzińca muzeum bryły dawnych fortyfikacji obronnych poinformował w środę w komunikacie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Według SKOZK zabudowania najprawdopodobniej pochodzą z XIV wieku. W kolejnych dniach badacze będą pogłębiać wykop, żeby oszacować zasięg pozostałości.

Podczas prac archeolodzy natrafili też na masywne mury z cegły barokowej, które mogą być pozostałościami po archiwum karmelitów, zniszczonym w wyniku pożaru w XVIII wieku. Natomiast wzdłuż ścian natrafiono na XIX-wieczne kanały do odprowadzania wody deszczowej i nieczystości.

Znaleziska, zgodnie z informacjami komitetu, zaburzą planowane prace na dziedzińcu muzeum. "Odkrycia wymuszają przeprojektowanie przyszłego ogrodu. Projektanci będą musieli znaleźć sposób na wyeksponowanie odkrytych reliktów archeologicznych, a szczególnie pozostałości średniowiecznego muru obronnego" - wskazał SKOZK we wpisie udostępnionym w portalu społecznościowym.

Ruiny muru obronnego Krakowa Pozostałości muru obronnego Krakowa Źródło zdjęcia: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa Pozostałości muru obronnego Krakowa Źródło zdjęcia: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa Pozostałości muru obronnego Krakowa Źródło zdjęcia: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa Pozostałości muru obronnego Krakowa Źródło zdjęcia: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

Kolejne takie znaleziska

To kolejne odkrycie dokonane przez archeologów w czasie przebudowy i remontu Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W ubiegłym roku badacze odsłonili na terenie ogrodu i dziedzińca krypty z pochówkami karmelitów oraz fragmenty dawnej baszty i kanału.

Remont Muzeum Archeologicznego w Krakowie trwa od marca 2024 roku. Jego celem jest powiększenie powierzchni wystawienniczych i dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W odnowionym budynku ma powstać 12 nowych wystaw stałych w atrakcyjnych aranżacjach. Zrewitalizowany zostanie również renesansowy ogród i wirydarz. Remont wspierany przez SKOZK ma się zakończyć w 2028 roku.

Obecnie prace są prowadzone na wewnętrznym dziedzińcu gmachu, na miejscu którego znajdował się wirydarz klasztorny. Po remoncie w tym miejscu będzie ogród i kawiarnia. Nowe zagospodarowanie miejsca poprzedzają badania archeologiczne.