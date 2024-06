Historia wybawiciela ponad tysiąca Żydów. Śladami "Listy Schindlera" wybrał się ambasador USA w Polsce

W tym roku minęło 30 lat od polskiej premiery "Listy Schindlera". Film opowiedział światu historię niemieckiego przedsiębiorcy, który uratował życie ponad tysiąca Żydów. Obraz został obsypany nagrodami. Wpłynął też na odrodzenie się społeczności żydowskiej w Polsce. Jak do tego doszło? O tym w reportażu dla amerykańskiej telewizji MSNBC opowiedział Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, który przy tej okazji rozmawiał z autorami filmu.

Film Stevena Spielberga opowiada prawdziwą historię niemieckiego przemysłowca Oskara Schindlera, właściciela fabryki emaliowanych naczyń w Krakowie, który - jak wielu innych niemieckich przedsiębiorców w czasie nazistowskiej okupacji - korzystał z niewolniczej pracy Żydów. Kiedy jednak w życie wszedł plan "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej", Schindler wykupił z obozu zagłady do swojej fabryki osoby, które przez zbrodniczy reżim były uznane za niezdolne do pracy - ludzi starszych, kobiety i dzieci. Gdyby nie Schindler, czekałaby ich pewna śmierć.

Scenariusz dzieła Stevena Spielberga powstał na podstawie powieści Thomasa Keneally’ego "Arka Schindlera". Film, który miał światową premierę w listopadzie 1993 roku (w Polsce premiera odbyła się w marcu 1994 roku - Steven Spielberg przyjechał na nią do Krakowa osobiście) został doceniony na całym świecie - zdobył między innymi Oscara za najlepszy film (podczas gali produkcja zdobyła łącznie aż siedem statuetek).

"Nie mogło być innego miejsca"

Dyplomata oprowadził widzów amerykańskiej stacji po fabryce Emalia (która należała do Schindlera), pozostałościach po krakowskim getcie i innych miejscach stolicy Małopolski, które zostały pokazane w filmie Stevena Spielberga. W tej podróży towarzyszyli mu między innymi Allan Starski i Ewa Braun - scenografowie filmu, którzy za swoją pracę zostali nagrodzeni Oscarem.

- Ten film ożywił świadomość na świecie o drugiej wojnie światowej i o tym, czym był Holokaust - mówił Allan Starski. Ewa Braun z kolei opowiadała o scenie, która najbardziej poruszyła ją podczas pracy nad filmem. - To scena, gdy niemieccy żołnierze wyrzucają na dziedziniec zawartość walizek osób deportowanych z Kazimierza. Wszystko było pełne ruchu, pełne emocji - wspominała.

Zaznaczał, że podczas pracy nad filmem szukał sposobów, żeby odizolować się od towarzyszących mu emocji: gniewu, przerażenia i poczucia niesprawiedliwości. Tylko w ten sposób - jak mówił Spielberg - mógł zachować "resztki obiektywizmu" niezbędnego do opowiedzenia historii, która przed laty wydarzyła się w Krakowie.

Film, który dał nową energię

- Film zachęcił ludzi do odwiedzenia miasta. Wpłynęło to oczywiście na turystykę, ale nie tylko. Film dał nową energię ocalałym, którzy poczuli się silniej niż dotąd związani z żydowską tożsamością. Życie żydowskie stało się ważniejsze niż wcześniej - podkreśliła.

- Kiedy front zbliżał się do Krakowa, ewakuował ponad tysiąc swoich pracowników, dzięki czemu uniknęli oni śmierci - podkreśliła.

- W piwnicy były komory tortur. Pamiętam, że dzieci musiały uczestniczyć w apelach na placu. Trzeba było to robić, bo za nieposłuszeństwo groziło rozstrzelanie. Widziałem, jak za nieobecność na placu zabijane były inne dzieci - wspomina mężczyzna w rozmowie z amerykańskim dyplomatą.

Jego zdaniem, lekcja z "Listy Schindlera" jest uniwersalna. - Jest sygnałem do tego, żebyśmy - jako ludzie - byli świadomi, kim jesteśmy i w co wierzymy - zaznaczył.

Ocalały z piekła Holokaustu podkreślił, że film z 1993 roku pozwolił na odrodzenie się społeczności żydowskiej w Polsce. - Przez wiele lat niczego nie mówiono o tym, co się tu stało. Teraz to się w końcu dzieje. To przebudzenie. Nie można oddzielić polskiej i żydowskiej historii od siebie - zakończył mężczyzna.