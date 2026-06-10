Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Lekarze uratowali 16-latka ukąszonego przez żmiję lewantyńską

|
Żmija lewantyńska
Nielegalnie hodowana żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka w Małopolsce
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dzięki wielogodzinnej akcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Monachium udało się uratować 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską. "Dziś możemy powiedzieć z ulgą i satysfakcją: walka o surowicę miała sens. Chłopiec żyje" - poinformował Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu.

Jak przekazano w komunikacie, nastolatek został przyjęty na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4 czerwca około godz. 23.30. Podkreślono, że ukąszenie przez żmiję lewantyńską stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga podania odpowiedniej surowicy. Bez niej szanse na przeżycie gwałtownie maleją.

Po surowicę polecieli do Monachium

Po przyjęciu pacjenta zespół anestezjologów wdrożył leczenie objawowe i rozpoczął stabilizację jego stanu. "Jednocześnie rozpoczęły się intensywne poszukiwania celowanej surowicy - kilkanaście telefonów do innych szpitali, ogrodów zoologicznych, hodowców gadów i Katedry Medycyny Tropikalnej Centrum Depot. Po kilkudziesięciu minutach stało się jasne: najbliższa dostępna surowica znajduje się w Monachium" - podano w komunikacie szpitala.

Żmija lewantyńska
Żmija lewantyńska
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak przekazano, konieczne było zorganizowanie transportu lotniczego z Warszawy do Niemiec, skąd preparat został odebrany i przewieziony z powrotem do Krakowa. Po przylocie na lotnisko Kraków-Balice surowicę przetransportowano do szpitala. Placówka podkreśliła, że równolegle prowadzono działania związane z organizacją finansowania całej operacji. Decyzję o pokryciu kosztów transportu i sprowadzenia preparatu z własnego budżetu szpital podjął jeszcze przed uzyskaniem gwarancji ich refundacji przez NFZ.

Szpital przekazał, że chłopiec żyje

Surowica dotarła na oddział 5. czerwca po godzinie 15 i została podana pacjentowi we wlewie dożylnym. Jak poinformował szpital, w kolejnych godzinach stan 16-latka stopniowo się poprawiał.

"Dziś możemy powiedzieć z ulgą i satysfakcją: walka o surowicę miała sens. Chłopiec żyje" - przekazano w komunikacie.

Według przedstawicieli szpitala akcja była przykładem ścisłej współpracy personelu medycznego oraz sprawnej koordynacji działań logistycznych niezbędnych do ratowania życia pacjenta.

"Ta historia to dowód na to, że w medycynie krytycznej samo leczenie to często dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to determinacja, by znaleźć rozwiązanie tam, gdzie go nie ma – kilkanaście telefonów w środku nocy, odwaga w podejmowaniu decyzji finansowych bez gwarancji zwrotu i sprawna koordynacja działań wielu osób jednocześnie" - podkreślono.

Miał w domu dwie lewantyńskie żmije

Równolegle sprawę bada policja. Funkcjonariusze w mieszkaniu nastolatka zabezpieczyli dwie żmije lewantyńskie, których posiadanie w Polsce jest zabronione, ponieważ należą do zwierząt szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. - Ich przetrzymywanie poza uprawnionymi ogrodami zoologicznymi jest niedopuszczalne - poinformował zastępca rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu podkomisarz Jarosław Stelmach.

Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żmija lewantyńska ukąsiła 16-latka

Renata Kijowska

Jak dodał policjant, w mieszkaniu znajdowały się również inne egzotyczne zwierzęta, m.in. kolejne gatunki węży, papugi oraz mrówki-giganty. W przypadku tych zwierząt wymagane zgłoszenia do właściwego starostwa zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawę bada policja

"Policja wszczęła postępowanie przygotowawcze w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy ustalają między innymi w jaki sposób 16-latek wszedł w posiadanie dwóch żmij lewantyńskich" - wyjaśnił podkomisarz Stelmach.

Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Unikają kontaktu z człowiekiem. Jak się zachować, gdy spotkamy żmiję?
METEO
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
METEO
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Toksyczne owady w Polsce. Apel do mieszkańców
Kujawsko-Pomorskie
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: PAP, TVN24
Udostępnij:
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Nowa lista refundacyjna. Czy spełni oczekiwania?
Zdrowie
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Wyszła z samochodu i zaatakował ją niedźwiedź
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Gdzie jest najtańsze paliwo? Mapa cen w Polsce zaskakuje
BIZNES
shutterstock_2418283435
"Dlaczego nic nie powiedziało?" Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą
Zdrowie
shutterstock_2669790879
W szkolnych stołówka "mięso będzie tylko raz w tygodniu"? Co wiadomo o zmianach
Gabriela Sieczkowska
Kara śmierci w USA budzi kontrowersje z wielu powodów (materiał magazynu "24 godziny" z 21.02.2017 r.)
Sąd zakazuje kontrowersyjnej metody wykonywania kary śmierci
Świat
imageTitle
Kolejne zapewnienia PKOl. "Spłata może być w ratach. Nie wiemy kiedy"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN nieoficjalnie: Nawrocki ma być gościem gali UFC w Białym Domu
Marcin Wrona, Justyna Sochacka
imageTitle
Marzenia prysły. Baranowski może zapomnieć o China Open
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy
imageTitle
To tu po piłkę sięgnęła "ręka Boga". Mundial wraca na kultowy stadion
EUROSPORT
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginęła po kłótni z partnerem. Ciało znaleziono na łące, są wyniki badań DNA
Lublin
Peruwiański autobus (zdjęcie poglądowe)
Gangi atakują autobusy. Zginęło ponad 60 kierowców
Świat
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Siedem dni temu przetransportowano ją z Chin do Polski. Nowe wieści o Klaudii Uciechowskiej
Zdrowie
imageTitle
Rewanż Kamila Majchrzaka za niedzielną porażkę
EUROSPORT
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
METEO
Martwe ryby w Odrze w okolicy Szczecina
Ministerstwo o przyczynach śnięcia ryb w Odrze
Szczecin
Grzegorz Braun
Jest decyzja sądu w sprawie Brauna
Kraków
Kupcy pod Centrum Handlowym Modlińska 6D
Awantura o centrum handlowe przy Modlińskiej. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA
Giżycko
Były góry, czas na Mazury. Urodziny TVN24 w tę sobotę w Giżycku
25 lat TVN24
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Baza paliw pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają samowolę budowlaną
Szczecin
Marcin Kierwiński
Wniosek o odwołanie Kierwińskiego. Sejm zdecydował
Do wypadku doszło w miejscowości Gołąb na Lubelszczyźnie
Znaleźli go pod rozbitym autem, 23-latek zmarł w szpitalu
Lublin
14-latek postrzelony z wiatrówki. Strzał padł z okna mieszkania
Nastolatek postrzelony z wiatrówki. Został trafiony w głowę
Trójmiasto
imageTitle
Mundial zamkniętych bram. Dlaczego USA organizują turniej nie dla całego świata?
EUROSPORT
ABW
Sprzęt miał trafić do Rosji. Oskarżeni o naruszenie unijnych sankcji
Wrocław
Burza, deszcz
"Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
1. rocznicą śmierci śp. sierżanta Mateusza Sitka
Zginął raniony nożem na granicy. Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza zawieszone
Białystok
AdobeStock_2014225664
Ulewy i burze. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Jacek Sasin
"To stowarzyszenie powołane z błogosławieństwem Kaczyńskiego"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica