Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

"Żal, że tak miasto postępuje". Kwiaciarki zagrożone, jest reakcja posłanki i radnej

Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Daria Gosek-Popiołek o krakowskich kwiaciarkach
Źródło: TVN24
Słynne kwiaciarki mogą zniknąć z Rynku Głównego w Krakowie, jeśli miasto zmieni zasady dzierżawy. Obecnie kwiaty sprzedają tam kontynuatorzy i kontynuatorki rodzinnych tradycji, sięgających XIX wieku. Pomysł na ich ochronę mają dwie polityczki, które starają się o wpisanie handlu kwiatami na krakowskim Rynku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W poniedziałek posłanka Daria Gosek-Popiołek (Lewica) oraz radna Krakowa Agnieszka Łętocha (KO) zapowiedziały, że będą podejmować starania na rzecz wpisania działalności krakowskich kwiaciarek na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Posłanka poinformowała, że wniosek o wpis jest obecnie konsultowany w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. – Zależy nam, aby ten proces był szybki i skuteczny – powiedziała Gosek-Popiołek i zwróciła się z prośbą do wszystkich o nadsyłanie starych zdjęć, zrobionych przy straganach krakowskich kwiaciarek. - Potrzebujemy tej dokumentacji, by pokazać, jak bardzo krakowskie kwiaciarki wrosły w tkankę społeczną Krakowa – mówiła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bulwary Wiślane w Krakowie "odzyskają dawny blask". I to już niedługo

Bulwary Wiślane w Krakowie "odzyskają dawny blask". I to już niedługo

Niesmak po awanturze o catering. "Doliczyliście te obiady"

Niesmak po awanturze o catering. "Doliczyliście te obiady"

Polityczki podjęły starania w związku z propozycją miasta Krakowa, aby zmienić zasady dzierżawy targowiska kwiaciarek na Rynku i przejść na model przetargowy. Oznaczałoby to – według radnej KO – komercjalizację tradycji krakowskich kwiaciarek. W wyniku przetargu każda firma mogłaby ubiegać się o prowadzenie handlu kwiatami. Obecnie zaś stoiska prowadzą kontynuatorzy rodzinnych tradycji sprzedaży w tym miejscu: spółki Kwiaciarki Krakowskie Renata Zgałat-Łozińska i Wspólnicy Spółka Jawna.

Rok 1942. Kwiaciarka na Rynku Głównym w Krakowie
Rok 1942. Kwiaciarka na Rynku Głównym w Krakowie
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie"

Kwiaciarka Renata Zgałat-Łozińska, która od 25 lat handluje kwiatami na Rynku i reprezentuje trzecie pokolenie krakowskich kwiaciarek, oceniła, że wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego pomógłby zachować tradycję. Jak zaznaczyła, praca w tym miejscu nie jest interesem, ale zamiłowaniem. Przypomniała ważne chwile w historii kwiaciarek – m.in. witanie papieża Jana Pawła II i księcia Karola (obecnie króla Karola III). Jej zdaniem, nowy, inny podmiot, który wygrałby ewentualny przetarg, nie miałby tych doświadczeń i tej wiedzy co handlujące tu od dekad kwiaciarki.

Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Źródło: TVN24

- Było nas 21, zostało 6. Turyści kwiatów nie kupują, ale to nie jest zwykła sprzedaż. Kwiaciarki są wmontowane w pejzaż Krakowa – powiedział dziennikarzom Adam Kytlica, który schedę przejął po mamie i babci i od 40 lat pracuje jako "kwiaciarka".

Pani Bernarda, jedna z krakowskich kwiaciarek, sprzedaje kwiaty na krakowskim Rynku Głównym od 1990 roku. - Całe życie na Rynku. I tak się zakończy ta historia. Nieciekawie - powiedziała TVN24, nawiązując do propozycji władz Krakowa dotyczącej zmiany zasad dzierżawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Referendum w Krakowie coraz bliżej. 134 tysiące podpisów złożone

Referendum w Krakowie coraz bliżej. 134 tysiące podpisów złożone

"Wielka korekta" w Krakowie. Parkowanie, bilety, strefy

"Wielka korekta" w Krakowie. Parkowanie, bilety, strefy

- Emerytura niedługo, ale te moje koleżanki, które z tego się utrzymują, całe rodziny, to naprawdę żal, że tak miasto postępuje. Nie bierze tego pod uwagę. To jest jedyne źródło dochodów. Moje tak samo, bo przecież ja nie mam innej pracy. Jakbym miała miliony, to bym siedziała w domu albo gdzieś w Dubaju może - stwierdziła pani Bernarda. - Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie. Nie wiadomo, czy to warto tak się poświęcać takiemu wszystkiemu. Przykre, naprawdę - dodała.

"Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie"
Źródło: TVN24

Miasto wydłużyło termin

Umowa zawarta między kwiaciarkami a Urzędem Miasta Krakowa w 2020 r. wygasła, a sprzedawcy kwiatów korzystają obecnie z przestrzeni rynku na podstawie tak zwanej bezumownej zgody. Zgoda ta ma obowiązywać do 30 kwietnia 2026.

Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie
Źródło: TVN24

Termin ten – jak podał magistrat 9 marca – zostanie prawdopodobnie przedłużony z powodu rozmów trwających między kwiaciarkami, urzędem miasta i Miejskim Konserwatorem Zabytków na temat wyglądu nowych stanowisk. Magistrat zakomunikował, że do czasu wypracowania kompromisu kwiaciarki mogą kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Dzierżawa stanowisk przez kwiaciarki odbywała się dotychczas w trybie bezprzetargowym. Z informacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji wynika, że miesięczna opłata za udostępnienie powierzchni 144 m kw. dla 6 stoisk kwiatowych (24 m kw. – każde stoisko) wynosi: 1 969,92 zł netto.

Dla porównania udostępnienie miejsc na Rynku Głównym dla innych przedsiębiorców odbywa się w trybie przetargowym. Dla dorożkarzy wylicytowano stawki opłaty: 6 200 zł netto miesięcznie. Dla sprzedawców obwarzanków krakowskich wylicytowano opłaty od 40 zł do 210 zł netto za metr kwadratowy dziennie. Dla sprzedawców pamiątek krakowskich stawkę 40 zł netto za metr kwadratowy dziennie.

Wschodnia część Rynku Głównego, naprzeciwko kościoła Mariackiego, stała się miejscem straganów krakowskich kwiaciarek po gruntownej przebudowie Sukiennic w latach 1875-1879.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Krakówkwiaty
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica