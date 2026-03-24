Daria Gosek-Popiołek o krakowskich kwiaciarkach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek posłanka Daria Gosek-Popiołek (Lewica) oraz radna Krakowa Agnieszka Łętocha (KO) zapowiedziały, że będą podejmować starania na rzecz wpisania działalności krakowskich kwiaciarek na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Posłanka poinformowała, że wniosek o wpis jest obecnie konsultowany w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. – Zależy nam, aby ten proces był szybki i skuteczny – powiedziała Gosek-Popiołek i zwróciła się z prośbą do wszystkich o nadsyłanie starych zdjęć, zrobionych przy straganach krakowskich kwiaciarek. - Potrzebujemy tej dokumentacji, by pokazać, jak bardzo krakowskie kwiaciarki wrosły w tkankę społeczną Krakowa – mówiła.

Polityczki podjęły starania w związku z propozycją miasta Krakowa, aby zmienić zasady dzierżawy targowiska kwiaciarek na Rynku i przejść na model przetargowy. Oznaczałoby to – według radnej KO – komercjalizację tradycji krakowskich kwiaciarek. W wyniku przetargu każda firma mogłaby ubiegać się o prowadzenie handlu kwiatami. Obecnie zaś stoiska prowadzą kontynuatorzy rodzinnych tradycji sprzedaży w tym miejscu: spółki Kwiaciarki Krakowskie Renata Zgałat-Łozińska i Wspólnicy Spółka Jawna.

Rok 1942. Kwiaciarka na Rynku Głównym w Krakowie Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

"Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie"

Kwiaciarka Renata Zgałat-Łozińska, która od 25 lat handluje kwiatami na Rynku i reprezentuje trzecie pokolenie krakowskich kwiaciarek, oceniła, że wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego pomógłby zachować tradycję. Jak zaznaczyła, praca w tym miejscu nie jest interesem, ale zamiłowaniem. Przypomniała ważne chwile w historii kwiaciarek – m.in. witanie papieża Jana Pawła II i księcia Karola (obecnie króla Karola III). Jej zdaniem, nowy, inny podmiot, który wygrałby ewentualny przetarg, nie miałby tych doświadczeń i tej wiedzy co handlujące tu od dekad kwiaciarki.

Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie Źródło: TVN24

- Było nas 21, zostało 6. Turyści kwiatów nie kupują, ale to nie jest zwykła sprzedaż. Kwiaciarki są wmontowane w pejzaż Krakowa – powiedział dziennikarzom Adam Kytlica, który schedę przejął po mamie i babci i od 40 lat pracuje jako "kwiaciarka".

Pani Bernarda, jedna z krakowskich kwiaciarek, sprzedaje kwiaty na krakowskim Rynku Głównym od 1990 roku. - Całe życie na Rynku. I tak się zakończy ta historia. Nieciekawie - powiedziała TVN24, nawiązując do propozycji władz Krakowa dotyczącej zmiany zasad dzierżawy.

- Emerytura niedługo, ale te moje koleżanki, które z tego się utrzymują, całe rodziny, to naprawdę żal, że tak miasto postępuje. Nie bierze tego pod uwagę. To jest jedyne źródło dochodów. Moje tak samo, bo przecież ja nie mam innej pracy. Jakbym miała miliony, to bym siedziała w domu albo gdzieś w Dubaju może - stwierdziła pani Bernarda. - Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie. Nie wiadomo, czy to warto tak się poświęcać takiemu wszystkiemu. Przykre, naprawdę - dodała.

"Krakowskich kwiaciarek za chwilę nie będzie" Źródło: TVN24

Miasto wydłużyło termin

Umowa zawarta między kwiaciarkami a Urzędem Miasta Krakowa w 2020 r. wygasła, a sprzedawcy kwiatów korzystają obecnie z przestrzeni rynku na podstawie tak zwanej bezumownej zgody. Zgoda ta ma obowiązywać do 30 kwietnia 2026.

Kwiaciarki na Rynku Głównym w Krakowie Źródło: TVN24

Termin ten – jak podał magistrat 9 marca – zostanie prawdopodobnie przedłużony z powodu rozmów trwających między kwiaciarkami, urzędem miasta i Miejskim Konserwatorem Zabytków na temat wyglądu nowych stanowisk. Magistrat zakomunikował, że do czasu wypracowania kompromisu kwiaciarki mogą kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Dzierżawa stanowisk przez kwiaciarki odbywała się dotychczas w trybie bezprzetargowym. Z informacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji wynika, że miesięczna opłata za udostępnienie powierzchni 144 m kw. dla 6 stoisk kwiatowych (24 m kw. – każde stoisko) wynosi: 1 969,92 zł netto.

Dla porównania udostępnienie miejsc na Rynku Głównym dla innych przedsiębiorców odbywa się w trybie przetargowym. Dla dorożkarzy wylicytowano stawki opłaty: 6 200 zł netto miesięcznie. Dla sprzedawców obwarzanków krakowskich wylicytowano opłaty od 40 zł do 210 zł netto za metr kwadratowy dziennie. Dla sprzedawców pamiątek krakowskich stawkę 40 zł netto za metr kwadratowy dziennie.

Wschodnia część Rynku Głównego, naprzeciwko kościoła Mariackiego, stała się miejscem straganów krakowskich kwiaciarek po gruntownej przebudowie Sukiennic w latach 1875-1879.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Plewnia