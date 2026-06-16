Kraków Kandydat na prezydenta chce zlikwidować Strefę Czystego Transportu. Bo powietrze jest już lepsze

SCT w Krakowie. Radny PiS: wojewoda zastosował wybieg polityczny, mieszkańcy Małopolski poszkodowani (materiał z 23.07.2025r.) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Samorządowiec zadeklarował, że będzie inwestował w parkingi typu "parkuj i jedź" i rozbudowę siatki komunikacji miejskiej.

- Jeżeli badania dopuszczą likwidację strefy, bo to jest ten warunek, który musi się stać, by strefa została zlikwidowana, to będę składał jako prezydent miasta Krakowa projekt uchwały o likwidacji Strefy Czystego Transportu – zapowiedział Drewnicki podczas wtorkowego briefingu.

Przywołał ubiegłoroczne badania jakości powietrza w Krakowie wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, które wykazały, że poziom tlenków azotu spadł do wymaganych ustawowo i rozporządzeniami limitów.

- To powoduje, że zgodnie z obecnym stanem prawnym Strefę Czystego Transportu można już zlikwidować - ocenił kandydat PiS.

"Głosowałem przeciwko SCT"

Jak podkreślił Drewnicki, on - w odróżnieniu od wielu kontrkandydatów - może pokazać mieszkańcom swoje konkretne działania w sprawie SCT. - Inni kandydaci mówią, mają usta pełne frazesów, natomiast ja dałem się poznać jako ktoś, kto już konkretnie głosował w sprawie SCT. W Radzie Miasta Krakowa głosowałem przeciwko SCT – przypomniał kandydat.

Według niego nowe władze miasta „powinny wreszcie zmienić podejście do sytuacji związanej z transportem i zamiast ciągle karać, nakazywać i rozkazywać trzeba ludzi zachęcać do dobrych rzeczy poprzez inwestowanie, rozwiązania dla komunikacji miejskiej, budowę nowych parkingów”.

- Trzeba mieszkańcom dawać realną alternatywę w postaci budowy nowych parkingów, w postaci budowy dobrej siatki komunikacji miejskiej, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach Krakowa, tak, żeby mieszkaniec sam decydował, czy wybiera tramwaj, autobus, samochód czy inny środek transportu - mówił polityk.

Zadeklarował on, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta Krakowa, będzie inwestował w parkingi typu Park&Ride, których obecnie jest w całym mieście 10. - To jest rzecz śmieszna i kompromitująca dla władz Krakowa, bo dziennie do miasta wjeżdża 250 tysięcy samochodów – zauważył Drewnicki.

Kandydat pytany o to, jak przekona do likwidacji SCT radę miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica, ocenił, że są wśród nich radni, którzy są za takim rozwiązaniem. - Podejrzewam, że argumenty merytoryczne, ale także rozmowa z nimi przeważy i zdecydują się poprzeć moje rozwiązania – ocenił.

Jak działa SCT w Krakowie?

Strefa Czystego Transportu obowiązuje w stolicy Małopolski od 1 stycznia br. Obejmuje większą część miasta. Kierowcy pojazdów niespełniających wymogów muszą zapłacić za wjazd do niej. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 r.

Do SCT w Krakowie bezpłatnie mogą wjechać pojazdy z normami emisji spalin określonymi w uchwale rady miasta. W przypadku aut benzynowych i LPG jest to co najmniej Euro 4 lub produkcja w co najmniej 2005 r., a w przypadku diesli – co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) lub 2012 r. (ciężarowe).

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Data przedterminowych wyborów prezydenta miasta nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych: Michał Drewnicki (PiS), Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) oraz Jan Hoffman z komitetu referendalnego.

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