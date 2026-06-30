Zbliża się fala niebezpiecznych zjawisk. Gdzie trzeba uważać. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

podkarpackim ;

lubelskim.

Temperatura maksymalna wyniesie tam od 33 do 37 stopni Celsjusza. W nocy na termometrach zobaczymy od 18 do 21 st. C. Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę.

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w skrajnych wschodnich powiatach;

wielkopolskim , na wschodzie regionu;

łódzkim;

opolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

mazowieckim , poza częścią północno-zachodnią regionu;

podlaskim, na południu województwa;

W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C. Gorąco będzie do godz. 20 w środę.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

lubuskim ;

zachodniopomorskim , w powiecie wałeckim;

wielkopolskim , na zachodzie województwa;

dolnośląskim ;

opolskim ;

łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, zduńskowolskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Niebezpiecznie zrobi się o godzinie 14 we wtorek. Alarmy wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

śląskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

łódzkim , poza powiatami: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, zduńskowolskim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, rawskim, opoczyńskim;

mazowieckim , w północno-zachodnich powiatach;

warmińsko-mazurskim, poza wschodnimi powiatami.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

W województwie śląskim niebezpiecznie będzie od godziny 20 we wtorek do godziny 5 w środę. W woj. łódzkim - od godziny 21 we wtorek do godziny 8 w środę. Z kolei na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach alarmy - od 2 do 11 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia najniższego stopnia wydano dla województw:

pomorskiego , poza północną częścią województwa;

zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, drawskim, choszczeńskim, myśliborskim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h.

W województwie zachodniopomorskim niebezpiecznie będzie od godziny 19 we wtorek do godziny 5 w środę. Z kolei w woj. pomorskim - od godziny 21 we wtorek do godziny 10 w środę.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

podlaskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

mazowieckim, w powiatach: płońskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka.

W wymienionych regionach prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do 32 st. C. Najgoręcej będzie tam w środę w godzinach 11-20.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.