Był asfalt, są rośliny. Oficjalnie otworzyli zazielenioną ulicę w centrum Krakowa

Zielona Krupnicza to projekt zgłoszony przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, który zakładał zazielenienie fragmentu znajdującej się tuż przy Rynku Głównym ulicy. Choć nie wygrał, władze Krakowa i tak zadecydowały o realizacji jego założeń. Wcześniej był tam asfalt i - po obu stronach jezdni - dość wąskie chodniki. Teraz jest to woonerf, czyli rodzaj łączonego traktu dla pieszych, rowerzystów i samochodów, na którym jednak kierowcy muszą ustępować miejsca pozostałym osobom. Nie ma podziału na jezdnię i chodniki, a także krawężników.

Na tym fragmencie ulicy Krupniczej, znajdującym się najbliżej rynku, między teatrem Bagatela a ulicą Szujskiego, ruch jest zresztą niewielki. To krótki, ślepy odcinek, na który wjeżdżać mogą tylko osoby posiadające zezwolenie oraz miejskie służby.

"Wyszło tak, jak wyszło"

Choć prace zakończyły się już sobotę ulica Krupnicza została oficjalnie otwarta. - Wyszło tak, jak wyszło, po różnych konsultacjach i debatach wzięliśmy pod uwagę także głosy aktywistów. Mieszkańcy sami to ocenią. Uważam, że Krupnicza w nowym wystroju została otwarta - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zainstalowano zbiorniki magazynujące wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do podlewania roślin, a także zbudowano ogrody deszczowe - ich zadaniem będzie spowolnienie odpływu wody opadowej do kanalizacji.

Prezydent Krakowa zaznaczył, że pretekstem do gruntowanej przebudowy ulicy były prace prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, związane z budową sieci ciepłowniczej pod nawierzchnią i przyłączaniem do niej nowych odbiorców. W tym samym czasie i w tym samym miejscu sieć wodociągową wykonały w ramach przebudowy Wodociągi Miasta Krakowa.

Zamiast odtwarzać nawierzchnię do stanu pierwotnego obie spółki miejskie, wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej, zdecydowały o przebudowie całej ulicy i wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Zielona Krupnicza", której inicjatorami byli mieszkańcy.

"Będziemy dążyć do zazielenienia Krupniczej"

"To prawie promenada. Zielony oddech w sercu miasta!" - chwalą Krupniczą po "liftingu" urzędnicy w swoim komunikacie. Jednak, jak podkreśla Natalia Nazim, inicjatorka projektu "zielonej Krupniczej" w budżecie obywatelskim, zrealizowano zaledwie plan minimum.

- Naszym celem od samego początku było zazielenienie całej ulicy, od teatru Bagatela do alei Trzech Wieszczów, a jest tylko fragment. Jest na pewno lepiej niż było, część rzeczy, które chcieliśmy, by były zrealizowane, ziściły się. Ale można było na pewno więcej i szybciej. Dalej będziemy dążyć do zazielenienia Krupniczej na całej długości - mówi nam Natalia Nazim.