Był poszukiwany od dwóch lat. 70-latek z Niemiec wpadł na krakowskim lotnisku

Policjanci uzyskali informację, że 6 stycznia 70-latek przyleci do Polski. Czekali na niego na lotnisku.

- Mężczyzna trafił już do zakładu karnego w Krakowie, gdzie będzie przebywał do czasu wydania przez polski sąd postanowienia o jego ewentualnej deportacji do Turcji – powiedziała Fil.