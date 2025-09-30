Z lotniska do więzienia

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Pierwszy zatrzymany to 48-letni Polak. "27 września wrócił do Polski samolotem z Santorini. Legitymujący go funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach stwierdzili, że jest poszukiwany przez policję a ustalenie miejsca jego pobytu zostało zlecone przez prokuraturę" - podała w komunikacie Joanna Nogal-Gromala z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Mężczyzna ma do odbycia karę 120 dni pozbawienia wolności za oszustwo. Z lotniska zabrali go policjanci.

Przewieziony w konwoju

Drugi zatrzymany to 47-letni Polak, który 28 września przyleciał z Bristolu. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary roku pozbawienia wolności za dokonanie kradzieży z włamaniem. Został przewieziony w konwoju do pomieszczeń dla osób zatrzymanych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Obaj trafią do więzienia, gdzie odbędą zasądzone kary.