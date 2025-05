"Naprawił" paszport, nigdzie nie poleciał

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

42-latek miał lecieć do Manchesteru. Podczas odprawy pokazał paszport, który - jak sam przyznał - był już zniszczony i go naprawił. Do samolotu nie wsiadł, musi wyrobić nowy dokument.

We wtorek wczesnym rankiem 42-letni Polak, planujący wyjazd do Manchesteru, przedstawił do kontroli funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach paszport, który znacznie odbiegał od obowiązujących wzorów.

- Stronę personalizacyjną, która wcześniej została oderwana od reszty dokumentu, właściciel przykleił klejem odwrotnie do strony wizowej. Mężczyzna wyjaśnił, że strona zawierająca dane osobowe wypadła mu podczas kontroli bezpieczeństwa, w związku z częstym używaniem paszportu i by ją zabezpieczyć wkleił ją do dokumentu - informuje Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Poleci, gdy będzie miał nowy dokument

W związku z tym, że paszport nie spełniał wymaganych norm, a mężczyzna nie posiadał przy sobie innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, nie zezwolono mu na wyjazd z Polski.

42-latek z "naprawionym" paszportem musiał zostać w Polsce Źródło: KOSG

- Podróżnego poinformowano o konieczności wyrobienia dokumentu tożsamości - dodaje Justyna Drożdż

Planując podróż, upewnij się czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawdź ich ważność oraz stan i nie dokonuj własnoręcznie żadnych zmian oraz nie ingeruj w jego zawartość. Zgodnie z art. 62, ust. 1 Ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2022 poz. 350) posiadacz paszportu lub paszportu tymczasowego zgłasza niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula fakt utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego. Straż Graniczna

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo