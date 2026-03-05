Przeszedł odprawę przed lotem do Serbii, próbował polecieć do Irlandii

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

Mężczyzna zgłosił się do odprawy granicznej na lotnisku w Krakowie - Balicach z autentycznym albańskim paszportem. Miał lecieć do Belgradu. Po zakończeniu odprawy zmienił jednak bramkę i próbował polecieć do Irlandii. W trakcie oczekiwania na samolot został jednak wylegitymowany przez patrol Straży Granicznej. 21-latek okazał wtedy włoski paszport oraz prawo jazdy. Oba dokumenty były podrobione. Miał też sfałszowany włoski dowód osobisty.

Zarzuty i zakaz wjazdu

Usłyszał już zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, posługiwania się podrobionymi dokumentami i przygotowania do wykorzystania fałszywego dowodu osobistego. Fałszywe dokumenty zostały zabezpieczone jako dowody w sprawie.

Przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wydał decyzję o zobowiązaniu go do powrotu oraz orzekł zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i krajów strefy Schengen na okres trzech lat.

