Zabójstwo lekarza w szpitalu. Jest śledztwo

Nie żyje lekarz, który został dziś zaatakowany nożem przez pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Do ataku doszło o 10.30 rano. Napastnik został zatrzymany. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.

Kluczowe fakty: Do tragedii doszło w gabinecie ortopedycznym.

Niezadowolony z przebiegu leczenia pacjent zaatakował lekarza nożem.

Medyk miał rany brzucha, mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować.

Informację o śmierci lekarza jako pierwsza przekazała minister zdrowia.

Sprawą zajęła się prokuratura.

We wtorek ok. godz. 10:30 do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Napastnika ujęła ochrona, mężczyzna jest w rękach policji. Rany lekarza były tak dotkliwe, że mimo natychmiastowej pomocy ze strony personelu medycznego, nie udało się go uratować.

- Napastnik to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Agresor został zatrzymany, jest w naszej dyspozycji. Na miejscu trwają policyjne czynności - przekazał komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Jak dodał, napastnik "miał mieć pretensje o coś do lekarza".

- Został zaatakowany ostrym narzędziem w brzuch. Atak był niespodziewany. Napastnik nie czekał w poczekalni. Wszedł bezpośrednio do gabinetu lekarza i zaatakował - powiedziała Maria Włodkowska, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prokuratorskie śledztwo

- Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

Zapowiedziała, że czynności z podejrzewanym będą prowadzone w środę w Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze.

Lekarze walczyli o życie swojego kolegi

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski podczas briefingu prasowego, zorganizowanego przed budynkiem szpitala, ze łzami w oczach poinformował o śmierci ponad 40-letniego ortopedy, wieloletniego pracownika szpitala. Dyrektor podkreślił, że poległ jeden z lekarzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Jak dodał, medyk został zaatakowany przez pacjenta bez żadnego ostrzeżenia.

Jędrychowski przekazał także, że pacjent, który zaatakował ortopedę, był niezadowolony z przebiegu leczenia i sprawą tego pacjenta zajmował się Rzecznik Praw Pacjenta. Jednak – jak przekazał Jędrychowski – Rzecznik Praw Pacjenta nie stwierdził nieprawidłowości.

Informację o śmierci podała minister zdrowia

- Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie - napisała na portalu X ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Nie ma słów, które wyraziłyby mój smutek i gniew po śmierci Pana Doktora z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Krakowie, śmierci po ataku nożownika.



Rodzinie i Współpracownikom Pana Doktora składam wyrazy głębokiego współczucia.



Agresja wobec tych, którzy pełnią misję…

