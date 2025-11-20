Szukają kobiety ze zdjęć. Chodzi o atak na "tle narodowościowym"

Kraków Źródło: Google Earth

Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała w czwartek wizerunek kobiety, która na ulicy Piłsudskiego miała zaatakować obywatelkę Ukrainy. Jak podała krakowska policja, zdarzenie miało "tło narodowościowe".

- Poszukiwana kobieta miała podbiec do poszkodowanej i zacząć ją szarpać za ubrania. Wyrywała torebkę i klucze, a także wykrzykiwała hasła wskazujące na jej niechęć do Ukraińców. W wyniku szarpaniny kobieta upadła, doznała rozcięcia skóry na ręce, a także doznała urazu pleców. Następnie uciekła - powiedział tvn24.pl kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Apel policji

Do zdarzenia doszło 8 czerwca. Od tamtego czasu Komisariat Policji I w Krakowie prowadzi postępowanie pod kątem przestępstwa napaści na tle narodowościowym. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania, na których widoczny jest wizerunek kobiety. Komunikat opublikowano jednak dopiero teraz, bo kobiety jak dotąd nie udało się zidentyfikować.

"Dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych kobiety widocznej na zdjęciach" - czytamy w komunikacie komendy.

"Informacje w tej sprawie prosimy kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl" - poinformowała krakowska policja. W komunikacie podkreślono, że "policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym".

