Kraków

81-latka sądziła, że inwestuje w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy

81-letnia mieszkanka Krakowa znalazła w sieci ogłoszenie. Sądziła, że inwestuje oszczędności w kryptowaluty. Straciła 850 tysięcy złotych. W związku z tą sprawą zatrzymani zostali dwaj mężczyźni.

81-latka "inwestowała" w kryptowaluty od października. To wtedy znalazła w internecie ogłoszenie dotyczące inwestycji finansowych i kliknęła w znajdujący się tam link oraz wypełniła formularz, w którym podała swoje dane kontaktowe.

"Następnie na jej numer telefonu zadzwoniły osoby podające się za analityków finansowych, które obiecując niebotyczne zyski wyłudziły od 81-latki blisko 850 tys. złotych. Kobieta wpłacała pieniądze w transzach, zarówno przelewając je na konta podane przez przestępców, jak również przekazywała je osobiście 'kurierom', którzy zgłaszali się po ich odbiór" – podaje małopolska policja.

Zatrzymali dwie osoby

W grudniu zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła się na policję. Wszczęto śledztwo.

15 grudnia policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców województwa śląskiego w wieku 55 i 66 lat. W ich miejscu zamieszkania znaleźli m.in. telefony komórkowe, potwierdzenia wpłat w kantorach kryptowalut oraz 10 tys. złotych.

Jak ustalili policjanci, zatrzymani byli kurierami odbierającymi od ofiar pieniądze. Mieszkańcy województwa śląskiego usłyszeli zarzuty oszustwa, grozi im do ośmiu lat więzienia.

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

TAGI:
PrzestępstwaoszustwoPolicjakryptowaluty
