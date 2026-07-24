Kraków Wandal w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szukają go Anna Winiarska |

Dewastacja zabytkowej kaplicy w Kalwarii Zebrzydowskiej Źródło wideo: kalwaria.eu Źródło zdj. gł.: kalwaria.eu

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Do aktu wandalizmu doszło w maju. Wandal umieścił napisy na dwóch zabytkowych kapliczkach.

Sanktuarium i dróżki wraz z kapliczkami wokół niego są na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Waszczuk poinformował w piątek, że śledczy badają sprawę pod kątem uszkodzenia mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury i obrazy uczuć religijnych. Grozi za to 10 lat więzienia.

- Postępowanie toczy się w sprawie. W tej chwili nikt nie jest podejrzany. Słuchamy świadków - powiedział rzecznik.

Ściana zdewastowanej kaplicy Źródło zdjęcia: kalwaria.eu

Oświadczenie bernardynów

Bernardyni, którzy opiekują się sanktuarium, w maju wydali oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw wobec dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami wpisanymi na listę UNESCO.

"Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" – napisali.

Zdewastowana kaplica Źródło zdjęcia: kalwaria.eu

Barokowe kaplice oraz kościoły

Sanktuarium powstało na początku XVII w. z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego, który przekazał opiekę nad miejscem bernardynom. Klasztor i kościół zostały wzniesione w latach 1604-1609. Wokół świątyni wybudowano Dróżki. To zespół 42 barokowych i manierystycznych kaplic i kościołów wkomponowanych w krajobraz na przestrzeni około siedmiu kilometrów. Przypominają one kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.

Ściana kaplicy zdewastowanej przez nieznanego sprawcę Źródło zdjęcia: kalwaria.eu