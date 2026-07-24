Kraków Wiązały podopiecznych do łóżek, zamykały w klatce, biły. Zakonnice prawomocnie skazane

Małopolski urząd wojewódzki: obecnie w DPS-ie w Jordanowie pracują tylko świeccy opiekunowie (wideo z 2022 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł 8 grudnia 2025 r. w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Sąd uznał Bożenę K. winną naruszenia nietykalności cielesnej i znęcania się fizycznego i psychicznego nad podopiecznymi.

"Zachowanie oskarżonej polegało m.in. na biciu rękami, kopaniu, szczypaniu, szarpaniu, popychaniu, ciągnięciu po podłodze, wyzywaniu, wykręcaniu uszu, grożeniu uniemożliwieniem wyjazdu do domu, pozostawieniem na całą noc na zewnątrz budynku" - czytamy w komunikacie sądu.

Zakonnica została skazana na trzy lata i dwa miesiące więzienia, zobowiązano ją też do zapłaty nawiązek na rzecz pokrzywdzonych.

Sprawa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie (wideo z 2022 roku) Źródło: TVN2

Bronisława G. oprócz znęcania się nad podopiecznymi i naruszenia ich nietykalności cielesnej została też skazana za utrudnianie śledztwa.

"Zachowanie oskarżonej polegało m.in. na biciu rękami, pasem, wyzywaniu, szarpaniu za włosy, grożeniu zamknięciem w komórce, pozbawieniem posiłków, ograniczeniem kontaktów z matką" - wyliczał sąd.

G. została skazana na cztery lata więzienia i zobowiązana do zapłaty nawiązek na rzecz pokrzywdzonych

Wobec obu oskarżonych orzeczono pięcioletni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Zmiana wyroku

W środę, 22 lipca, Sąd Okręgowy w Krakowie zmienił wyrok pierwszej instancji.

"Co do dwóch pokrzywdzonych [przez Bronisławę G. – red.] sąd stwierdził, że karalność czynów polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej przedawniła się i umorzył postepowanie w tym zakresie (z tego powodu uchylił też nawiązki na rzecz tych pokrzywdzonych)" – czytamy w komunikacie.

Bronisława G. została też uniewinniona od zarzutu utrudniania śledztwa. Ostatecznie zakonnicy wymierzono karę trzech lat i dwóch miesięcy więzienia.

Zmieniony został też wyrok wobec Bożeny K. "Sąd odwoławczy wyeliminował z wyroku znęcanie fizyczne nad jedną z pokrzywdzonych" – informuje sąd. Ona również została skazana na trzy lata i dwa miesiące więzienia.

Obie zakonnice mają zapłacić nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

Wyrok jest już prawomocny. Stronom przysługuje od niego tylko kasacja do Sądu Najwyższego.

Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce

Portal Wirtualna Polska opublikował w 2022 roku artykuł, w którym opisał przypadki znęcania się nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem, którego miały się dopuszczać siostry prezentki prowadzące wówczas placówkę oraz inni pracownicy.

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Wiązanie do łóżek, zamykanie w klatce, bicie mopem - to tylko niektóre kary wymierzane dzieciom z niepełnosprawnościami, o których czytamy w artykule. Informacje o znęcaniu się nad podopiecznymi w Jordanowie ujawniły portalowi pracownice DPS i rodzice dzieci po tym, jak jedna z sióstr miała pobić 13-letnią dziewczynkę.

Po wszczęciu śledztwa w tej sprawie siostry zakonne zgodziły się na propozycję ówczesnego wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, aby prowadzenie DPS-u w Jordanowie przejął powiat suski.