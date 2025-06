"Jego syn został kopnięty w głowę przez dorosłego mężczyznę". 11-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w Krakowie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego krakowskiej komendy policji we wtorek wieczorem. Do zdarzenia doszło na placu zabaw w rejonie Prądnika Czerwonego.

Ojciec poszkodowanego 11-latka przekazał policjantom, że jego syn został kopnięty w głowę przez dorosłego mężczyznę. "W wyniku tego zdarzenia chłopiec stracił przytomność i wymagał interwencji załogi pogotowia ratunkowego, która udzieliła 11-latkowi pierwszej pomocy, a następnie przewiozła go do jednego z krakowskich szpitali" – czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Grozi mu więzienie

Ojciec 11-latka wskazał mężczyznę, który miał zaatakować jego syna. "37-latek tłumaczył się, że wybuch jego agresji spowodowany był sytuacją, podczas której jego syn został popchnięty przez zaatakowanego przez niego 11-latka" – podaje policja.

Napastnik usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby, za co grozi mu do pięciu lat więzienia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo