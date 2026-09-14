Kraków Jechał hulajnogą, dostał mandat na 7,6 tysiąca złotych

Przepisy dla osób kierujących hulajnogą elektryczną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Skarżysko-Kamienna

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We wtorek, 8 września, policjanci zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną. Badanie alkomatem wykazało 0,2 promila. Otrzymał wówczas mandat w wysokości tysiąca złotych.

Kilka dni później, ponownie chcieli zatrzymać go do kontroli. Zaczął uciekać. Tym razem miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Otrzymał mandat w wysokości 7,6 tysiąca złotych.

Gigantyczny mandat za jazdę na hulajnodze po alkoholu. Źródło zdjęcia: KPP Skarżysko-Kamienna

"Ignorowanie przepisów słono kosztuje"

Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów i zachowanie ostrożności podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych.

- Przypominamy: hulajnoga elektryczna to pojazd. Za kierowanie nią w stanie nietrzeźwości od 0,2 do 0,5 promila grozi mandat karny w wysokości tysiąca złotych. Powyżej 0,5 promila kwota rośnie do 2,5 tysiąca złotych - przypomina nadkom. Anna Sławińska oficerka prasowa KPP w Skarżysko-Kamiennej i dodaje: - Ignorowanie przepisów słono kosztuje.