15-latek podejrzany o zamordowanie 17-letniej siostry trafi na obserwację psychiatryczną

Sąd zgodził się na skierowanie 15-letniego Aleksandra, podejrzanego o zamordowanie swojej o dwa lata starszej siostry, na obserwację psychiatryczną. Biegli ocenią między innymi, czy może on odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła.

Decyzję w tej sprawie podjął Sąd Rejonowy w Dębicy (Podkarpackie) na wniosek biegłych psychiatrów z Garwolina. Biegli co prawda wcześniej już przeprowadzili jednorazowe badanie Aleksandra, ale uznali, że by uzyskać pełne rozpoznanie stanu psychicznego chłopca w chwili czynu i wydać opinię w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie obserwacji w warunkach szpitalnych.

Taka obserwacja trwa z reguły cztery tygodnie, ale może zostać, na wniosek biegłych, przedłużona do sześciu tygodni. Tym razem biegli od razu zawnioskowali o obserwację trwającą sześć tygodni.

Biegli mają odpowiedzieć między innymi na pytanie, czy stopień rozwoju Aleksandra pozwala na to, by mógł on odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Opinia ma też dotyczyć poczytalności chłopca, a także odpowiedzieć, czy jest chory psychicznie.