Kraków Na posesji miał samoróbki broni. Sprawdzają, czy nimi handlował Oprac. Anna Winiarska |

Dąbrowa Tarnowska (Małopolska) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o przeszukaniu posesji Adama S. przekazał w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mirosław Sienicki. Jak poinformował, policjanci znaleźli tam karabinek KBKS, pistolet, rewolwer wraz z magazynkiem oraz ponad 50 sztuk istotnych elementów broni palnej, w tym lufy z komorą nabojową, kolby z językiem spustowym, zamki do broni i inne elementy.

Do tego było kilkaset sztuk amunicji pistoletowej, kulowej i śrutowej, która w części zapakowana była w oryginalnych pudełkach. Znaleziono także 4,16 grama marihuany.

- Wobec takich ustaleń Adam D. został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące wyrabiania i posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji oraz posiadania środków odurzających - przekazał prokurator.

Zakładają, że handlował

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Adamowi D. grozi od roku do 10 lat więzienia.

Sienicki poinformował, że w śledztwie sprawdzana jest wersja zakładająca, że podejrzany handlował bronią, którą sam wyrabiał.

Nielegalna broń na posesji Źródło: Małopolska policja