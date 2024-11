Bolesław. Zapadlisko przy schronisku

- Zapadlisko jest związane z wyrobiskami kopalni Bolesław. W tym rejonie w latach 70. i 80. prowadzona była eksploatacja. To obszar niezamieszkały, z wyjątkiem budynku schroniska nie ma tam żadnych zabudowań - przekazał Wójcik. Lej powstał w tzw. terenie kategorii B, co oznacza, że mogą na nim powstawać podobne deformacje nieciągłe o głębokości nawet około trzech metrów.

Dziura została zabezpieczona tablicami informacyjnymi i biało-czerwoną szarfą. Władze ZGH rozważają jeszcze postawienie siatki, by upewnić się, że do środka nikt nie wpadnie. - Niebezpieczeństwo potencjalnego zapadnięcia się ziemi w innych miejscach, w których prowadzona była eksploatacja na zawał, jest oczywiście możliwe. Obserwujemy sytuację. Niestety, tak jak trzęsieniu ziemi, nie da się temu zapobiec. Żadna analiza terenu nie wykaże nam konkretnych miejsc, w których mogą wystąpić zapadliska - stwierdził rzecznik górniczej spółki.

"Zapadliska bardzo blisko zabudowań"

Radny gminy Bolesław Alan Sikora w rozmowie z tvn24.pl podkreślił, że większość zapadlisk powstaje na terenach Lasów Państwowych, ale nie wszystkie. - Zdarzają się też zapadliska bardzo blisko zabudowań, jak to ostatnie, może 50 metrów od schroniska. Pytanie, co by się stało, gdyby zapadła się ziemia pod drogą? Po okolicy chodzą wolontariusze z psami. Sytuacja robi się bardzo niebezpieczna - zaznaczył radny.

- Żyjemy w strachu. Codziennie nie wiemy, co się może wydarzyć. My codziennie wstajemy i chodzimy do pracy, dzieci do szkoły czy na zajęcia w dworku, a obok jest dziura - podkreślił. Zapadlisko przy XIX-wiecznym dworku w Bolesławiu pojawiło się 18 września. To jedno z dwóch miejsc na terenie poza lasami w gminie, gdzie obowiązują ograniczenia w poruszaniu się osób.