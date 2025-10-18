Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Na zewnątrz fałszywe, prawdziwe tablice schowane z tyłu. Dzięki ruchomemu mechanizmowi w aucie

Policjanci zabrali tablice i mechanizm
Powiat bocheński (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Bochni kontrolowali nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Jeden z nich zwrócił ich szczególną uwagę. Okazało się, że tablice rejestracyjne auta były zamontowane na ruchomym mechanizmie.

Patrol natknął się na podejrzany samochód na początku października, jednak policja dopiero teraz poinformowała o zdarzeniu. Funkcjonariusze sprawdzali w bazie danych samochody nieprawidłowo zaparkowane w centrum Bochni.

"Wśród nich znajdował się samochód osobowy, który posiadał niepasujące do numeru VIN pojazdu - tablice rejestracyjne. Podczas czynności okazało się, że… tablice rejestracyjne w kontrolowanym samochodzie są umieszczone na ruchomym mechanizmie. Z zewnątrz widoczne były podrobione tablice rejestracyjne przypominające oryginalne, natomiast prawidłowe numery, przypisane do pojazdu były schowane z tyłu mechanizmu" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policjanci zabrali tablice i mechanizm
Policjanci zabrali tablice i mechanizm
Źródło: Małopolska policja

Tablice i mechanizm zabezpieczone

25-letni właściciel samochodu został wylegitymowany, funkcjnariusze przeprowadzili też oględziny pojazdu. Zabezpieczyli nieprawidłowe tablice i mechanizm.

"Osoba, która używa pojazdu mechanicznego z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu" - przypomina policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaMałopolskaBochniaDrogi w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
W trudnym momencie Barcelona może liczyć na Szczęsnego
RELACJA
Mariusz Kamiński, Waldemar Żurek
FAŁSZŻurek "utajnia oświadczenia majątkowe prokuratorów"? Co myli Kamiński
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
imageTitle
Stoch błysnął formą. Podium było blisko
EUROSPORT
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
Polska
Rosja. Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Baszkortostanie
Wielka eksplozja w Rosji. Zabici
Świat
Strażnicy miejscy przyłapali kobietę korzystającą z karty parkingowej zmarłej matki
Użyła karty parkingowej zmarłej matki. Podczas kontroli zdradził ją jeden szczegół
WARSZAWA
Kamil Stoch
Sobotni konkurs LGP w Hinzenbach [RELACJA]
EUROSPORT
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
METEO
PiS walczy z wiatrakami. "Kto jest autorem tego projektu ustawy? Kto przygotował? Który lobbysta?"
Duńska firma wstrzymuje dużą inwestycję w Polsce. Miała zatrudnić tysiąc osób
BIZNES
imageTitle
Z treningu prostu do szpitala. Siatkarz w śpiączce
EUROSPORT
Mężczyźni trafili do szpitala
Jechali we dwóch, obaj pijani. Ich auto zjechało z drogi i dachowało
Łódź
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Irenę Sendlerową na Ochocie
Nowa tablica pamięci Ireny Sendlerowej. "Dobro, które uczyniła trwa nadal"
WARSZAWA
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
METEO
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr
BIZNES
Przybliżona lokalizacja tankowca
SOS. Pocisk uderzył w tankowiec
Świat
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Potężny pożar lotniska. Wszystkie loty odwołane
BIZNES
Władimir Putin
"Groźby Trumpa przyniosły wyraźny skutek"
Świat
Ukrywała się od 20 lat. Zatrzymali ją we Włoszech
Pracowała w banku, a później zniknęła. Po 20 latach zatrzymali ją we Włoszech
Lublin
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
METEO
paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Rating kredytowy w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"
BIZNES
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uciekał przed strażnikami miejskimi, uderzył w rowerzystę i dwa samochody
Łódź
rosyjscy zolnierze
Straty w ludziach: ponad milion
Świat
samochody elektryczne, motoryzacja, akumulator, produkcja samochodów, elektryki
Trump podjął decyzję w sprawie dalszych ceł dla producentów aut
BIZNES
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
METEO
Samochód zablokował przejazd kolejowy
"Pociąg nie jechał, ale stał w miejscu z powodu zastawionej drogi"
Opole
Uroczystość zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach Łodzi.
Sławosz Uznański-Wiśniewski honorowym obywatelem Łodzi
Łódź
imageTitle
Hiszpan pokonany. Majchrzak krok od występu w turnieju w Bazylei
EUROSPORT
Zełenski i Trump w Białym Domu
Tusk po rozmowie Zełenskiego z Trumpem. Ma radę dla Europy
Polska
imageTitle
Polacy oddali pierwsze skoki w Hinzenbach. Jest pole do poprawy w konkursie
Najnowsze
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica