Patrol natknął się na podejrzany samochód na początku października, jednak policja dopiero teraz poinformowała o zdarzeniu. Funkcjonariusze sprawdzali w bazie danych samochody nieprawidłowo zaparkowane w centrum Bochni.
"Wśród nich znajdował się samochód osobowy, który posiadał niepasujące do numeru VIN pojazdu - tablice rejestracyjne. Podczas czynności okazało się, że… tablice rejestracyjne w kontrolowanym samochodzie są umieszczone na ruchomym mechanizmie. Z zewnątrz widoczne były podrobione tablice rejestracyjne przypominające oryginalne, natomiast prawidłowe numery, przypisane do pojazdu były schowane z tyłu mechanizmu" - czytamy w policyjnym komunikacie.
Tablice i mechanizm zabezpieczone
25-letni właściciel samochodu został wylegitymowany, funkcjnariusze przeprowadzili też oględziny pojazdu. Zabezpieczyli nieprawidłowe tablice i mechanizm.
"Osoba, która używa pojazdu mechanicznego z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu" - przypomina policja.
Autorka/Autor: wini/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Małopolska policja