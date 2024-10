Awantura na pokładzie. Samolot musiał lądować tuż po starcie

Na chwilę się uspokoił

Relacja pasażerki

- Trzy minuty od startu, w środkowej części samolotu zaczęło robić się gęsto. Obsługa zaczęła biec do centralnej części. Nagle zapaliły się światła. W pewnym momencie myśleliśmy, że to sytuacja związana z maszyną. Później okazało się, że to jeden z pasażerów próbował poddusić drugiego. Ludzie zaczęli wstawać, a to był moment startu, czyli jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Kapitan przekazał w komunikacie, że będziemy zawracać na lotnisko w Balicach - opowiedziała jedna z pasażerek. Dodała, że ze względów bezpieczeństwa samolot nie mógł lądować od razu, nie pozwalała na to masa paliwa. - Następne pół godziny spędziliśmy w powietrzu. Przed godziną 21 samolot wylądował. Na płycie lotniska czekała policja i ambulans. Pasażer, który został podduszany nie był w najlepszym stanie, ale pozostawał przytomny. Drugiego wyprowadzili policjanci - mówiła.