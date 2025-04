"Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach pojawiły się już na początku jego służby"

Do tragedii doszło we wtorek o 10.30. Jeden z pacjentów wszedł do gabinetu ortopedycznego i zaatakował lekarza.

35-latek był funkcjonariuszem Służby Więziennej, pracował w Areszcie śledczym w Katowicach. W ubiegłym tygodniu - jak przekazuje SW - dyrektor placówki "powziął wątpliwości co do jego zdolności do służby i ponownie skierował go na badania do lekarza medycyny pracy, które winien wykonać przed powrotem do swoich obowiązków służbowych"